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府城迎媽祖熱鬧滾滾 逾6千人參加警加強交通疏導

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南400府城迎媽祖祖遶境活動，本月28日、29日將登場，警方將全程交管，圖為西羅殿廟會之前遶境情形。圖／台南市警二分局提供
台南400府城迎媽祖祖遶境活動，本月28日、29日將登場，警方將全程交管，圖為西羅殿廟會之前遶境情形。圖／台南市警二分局提供

台南400府城迎媽祖祖遶境活動，本月28日、29日登場，共有多達100個陣頭，逾6000人參加；適逢周休假期中西區將湧入大量人潮。市警二分局今天說，警方已針對遶境地點及周邊重要道路，加強交通疏導勤務維持秩序，避免人車潮壅擠，致力讓交通衝擊降至最低，

這場「台南400府城迎媽祖」活動，各古蹟廟宇吸引遶境的進香團與神轎陣頭，預計人數超過6000人。28日上午7點從大天后宮三炮啟程，自民族路大天后宮牌樓啟程遶境，途經中山路開隆宮等43間宮廟後，晚間返回大天后宮駐駕。29日上午7點從大天后宮啟程遶境達30宮廟，陣頭表演、熱鬧滾滾。

適逢周休二日假期，勢必對中西區交通造成影響，警方除了與遶境廟宇、陣頭期前開會協調約法三章外，並多次會勘及周密警力部署，以遵守交通規則、嚴禁脫序行為、減少燃炮噪音。

另為免路關路線過久深夜擾民，也針對遶境地點及周邊重要道路，加強交通疏導勤務維持秩序，避免人車潮壅擠，致力讓市區交通衝擊降至最低；此外，針對提供酒精飲料場所及易生酒駕時間路段，加強取締亦絕不懈怠。

市警二分局表示，為維護迎媽祖活動及假日交通順暢，請民眾聽從現場員警指揮，並多加使用停車場及附近路邊停車格，勿貪圖一時方便，任意違規停車，影響大眾通行權益，同時提醒駕駛人切勿疲勞駕駛、酒後駕車、闖紅燈、超速，並保持行車安全距離，身體不適應避免駕車。

台南400府城迎媽祖祖遶境活動，本月28日、29日將登場，警方將全程交管，圖為西羅殿廟會之前遶境情形。圖／台南市警二分局提供
台南400府城迎媽祖祖遶境活動，本月28日、29日將登場，警方將全程交管，圖為西羅殿廟會之前遶境情形。圖／台南市警二分局提供

天后宮 遶境 陣頭

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