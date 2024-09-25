府城迎媽祖熱鬧滾滾 逾6千人參加警加強交通疏導

台南400府城迎媽祖祖遶境活動，本月28日、29日登場，共有多達100個陣頭，逾6000人參加；適逢周休假期中西區將湧入大量人潮。市警二分局今天說，警方已針對遶境地點及周邊重要道路，加強交通疏導勤務維持秩序，避免人車潮壅擠，致力讓交通衝擊降至最低，

這場「台南400府城迎媽祖」活動，各古蹟廟宇吸引遶境的進香團與神轎陣頭，預計人數超過6000人。28日上午7點從大天后宮三炮啟程，自民族路大天后宮牌樓啟程遶境，途經中山路開隆宮等43間宮廟後，晚間返回大天后宮駐駕。29日上午7點從大天后宮啟程遶境達30宮廟，陣頭表演、熱鬧滾滾。

適逢周休二日假期，勢必對中西區交通造成影響，警方除了與遶境廟宇、陣頭期前開會協調約法三章外，並多次會勘及周密警力部署，以遵守交通規則、嚴禁脫序行為、減少燃炮噪音。

另為免路關路線過久深夜擾民，也針對遶境地點及周邊重要道路，加強交通疏導勤務維持秩序，避免人車潮壅擠，致力讓市區交通衝擊降至最低；此外，針對提供酒精飲料場所及易生酒駕時間路段，加強取締亦絕不懈怠。