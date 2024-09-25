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台南社宅明年招租 3房預估不到2萬元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南永康區「宜居成功」、北區「宜居小東」社宅可望明年中旬陸續招租營運，成南市首批入住的社宅，多名議員昨關切租金價位，並要求多保障身障、青年入住權益。都發局表示「租金跟大家期待不會差太多」，舉例3房房型月租低於2萬元。

南市興建及規畫中的社宅目前能提供約1萬109戶，都發局昨於議會定期會業務報告，宜居成功招租辦法預計明年農曆年前後公布、宜居小東招租辦法公布時間點則落在明年8月。

議員陳怡珍詢問，宜居成功將成是台南首座入住的社宅，宜居小東則在台南火車站旁地點很好，許多人引頸期盼也關心承租的資格條件、租金價位及評比，是否真能優於市場行情？

都發局長徐中強解釋，租金跟大家的期待不會差太多，預定在社宅開放的前4個月，以附近招租行情推估租金價位，並預期打8折、7折、5折、4折，也會研擬「租金分級原則」區分身分別。

議員沈震東進一步追問「跟大家的期待不會差太多」到底是多少？大致租金會落在多少錢？徐中強說，例如宜居成功3房型打完折低於2萬元，宜居小東1房型打折後約在1萬以內，但最後還是要經過市府住宅諮詢審議會審議評定。

議員王家貞要求社宅保留10%以上提供無障礙房型，且房內設施要符合身障者生活需求設計動線。徐中強承諾，會在議會定期會後安排身障團體參觀，提供意見做裝修參考，另用計點，符合弱勢的點數就會累加，將能符合提前入住資格，還保留一部分名額給社會局運用。

成功 社宅 議員

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