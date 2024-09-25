雲林口湖宜梧國中 明年轉型實校

設校50年的雲林口湖鄉宜梧國中受少子化衝擊，全校僅剩5班、38名學生，縣府推動轉型為公辦民營實驗教育學校，誠致教育基金會提出KIST創新教育模式經營計畫，前晚辦公聽會，獲家長無異議以掌聲通過支持，預計114學年度轉型。

縣府教育處長邱孝文說，宜梧國中學區內的國小包括文光國小、成龍國小，家長考量未來就學競爭力，選擇將孩子送往市區大校或私校，是除了少子化因素，學區學生流失的主因，若成功轉型將是雲林第4所公辦民營實驗教育學校。

縣府推動宜梧國中轉型，僅縣內拯民國小、樟湖生態國中小學的經營團隊誠致教育基金會提出計畫，縣長張麗善、口湖鄉長李龍飛、學生家長等前天都出席公聽會，現場以掌聲通過計畫。

張麗善表示，宜梧國中1974年設校至今，歷經遷校，遷校後最高曾達12班536學生，但學生人數持續下降，盼藉轉型提升學校效能、增強學生競爭力，讓在地孩子可持續留在此就讀，且誠致教育基金會在雲林已有兩間學校成功轉型經驗，獲得很多家長肯定，預計明年9月開始公辦民營的模式運作。

校長張碩玲表示，改為實驗教育學校後學生權益將維持公立國中校名，收費不變，導入多元學習，並保留學區學生優先保障入學資格。校方家長會長許哲瑋說，支持學校轉型，盼藉此留住學區內學生，也希望轉型後，學校有更好的發展，吸引更多學生就讀。