廢棄物入侵台南 將軍溪畔堆50噸

北台南沿海地區頻傳濫倒廢棄物案件，台17線將軍溪畔疑多天前深夜被倒逾50公噸事業廢棄物，發出惡臭，警方正追查不肖人士，無獨有偶，環團發現七股區國聖燈塔旁沙灘出現許多聚苯乙烯泡沫塑膠等廢棄物，憂心衝擊生態，市府懷疑擱淺貨輪造成。

台南市環保局長許仁澤表示，經現場了解將軍溪畔的廢棄物案，研判已經倒了一段時間，會結合警方盡快揪出偷倒者；國聖燈塔旁沙灘出現聚苯乙烯泡沫塑膠，若確定是凱米颱風當時擱淺貨輪所產生、漂到海灘，將通知保險公司清除，若與貨輪無關，則請權責單位盡快清除。

將軍溪西南側1處剛被承租作為漁電共生的案場，堆置廢砂土、廢塑膠、廢木材、垃圾等營建廢棄物，逾50公噸；有當地居民說，疑是21日凌晨入侵，最少有5車次，讓人生氣的是，該處緊鄰金興宮白礁亭，是每年學甲慈濟宮保生大帝（大道公）誕辰請水的聖地，此行為天理難容。

學甲警分局22日晚間10點獲報堆置廢棄物，警方趕赴現場並通報環保局，擴大調閱監視器追查，也查明土地所有人、現場採樣送驗，全案將依違反廢清法移送偵辦，也會依違反廢清法等相關規定裁處，可處300萬元以下罰鍰。

另外，台南社大環境小組近日針對七股、北門海岸做海廢及海岸線變遷調查，發現七股區國聖燈塔旁南側沙灘，出現許多黃色聚苯乙烯泡沫塑膠，台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，之前以無人機巡查海廢時，曾發現海上有黃點漂流物，起先以為是有人撒冥紙，但紙濕會沉下去，黃點物卻持續漂浮，後來在沙灘上看到黃色碎塊物才知是聚苯乙烯泡沫塑膠，推測可能亂倒後海漂而來。

晁瑞光說，聚苯乙烯泡沫塑膠用於包裝、隔熱材、填充材等，隔間、船體、冷凍貨櫃都用到，警方曾查獲的非法亂倒案有大量這類材質，要重視去化問題；晁瑞光也說，凱米颱風造成3艘貨輪擱淺台南海域，其中有貨輪的冷凍貨櫃掉落海中，是否與此有關須深入了解。