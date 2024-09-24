聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義市圖書總館計畫 審查重點著重交通環節
內政部政務次長董建宏今天南下嘉義市政府，就都市計畫變更舉辦座談，他說，嘉義市圖書總館後續整個交通環節將是審查重點，若能與低碳節能政策結合，整體計畫就會更加優質。
民進黨立委王美惠今天下午邀請董建宏南下至嘉義市政府，針對都市計畫變更舉辦座談，市長黃敏惠也與會，會議中針對北港路兩側交流道特定區及圖書總館園區興建用地案，與內政部及國土管理署一起討論。
嘉義市政府說明，嘉義市圖書總館預計建置於嘉義市博東路及忠孝路東南側間，融入在地林業、林鐵、文化藝術、音樂、歷史等，並透過生活、休閒及社福等活動發展，串聯一系列文化設施。
市府指出，打造嘉義市圖書總館為文化知識新殿堂、提供複合性空間共享設施，重視室內外學習重要性，規劃戶外教育兼容公共都市休憩空間，以增進市民文化知識涵養及提供多元公共活動空間，帶動整體區域的發展。
董建宏致詞表示，嘉義市圖書總館計畫是舊市區整體再開發，不能只包括總圖，還要有水大排景觀整體發展，嘉義市透過總圖規劃做為轉接點，將文化知識的空間，與歷史意象串聯。
董建宏指出，總圖為開放式的環境，後續整個交通環結將是審查重點，希望城市能建立舒適又便捷的交通，若能與低碳節能政策結合，完善公共腳踏車的建置，這樣的規劃交通環境狀況就會大不同。
王美惠表示，嘉義市圖書總館全區開發計畫，關係到嘉義市整體知識、經濟、及生活園區，身為民意代表將做為市府和中央溝通橋梁，期盼在市府團隊和中央的努力下，順利完成相關都市計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言