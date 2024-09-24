藍議員批南市永康醫療專區圖利財團 市府5點反駁

台南市議員蔡育輝今天在議會質詢時，批賴清德總統當年為了圖利財團，將永康六甲頂重劃區文小等2公頃多的土地，變更為住宅區和醫療專區；市府都發局說，本案包含原有學校、市場等公共設施保留地，經主管機關評估已無取得之需求，考量基地範圍緊鄰奇美永康院區，周邊多為醫療及其相關附屬服務機能，解編後使用分區保留部分為醫療專用區，並規劃住宅區及公共設施用地，辦理市地重劃整體開發。

蔡育輝指出，民國68年永康都市計劃在六甲頂規畫1.9公頃的文小一用地，0.12公頃的停車用地，0.24公頃的市場用地，前市長賴清德卻以文小一用地距離北區大光國小非常近由，廢止之前的都市計畫，將學校用地、市場用地和停車場用地全解編，成了住宅區和醫療專區。

蔡育輝說，永康甲頂里，大橋里，安康里，西橋里，尚頂里，東橋里等里，一直吸引南科等年輕人進駐，里民人數達數萬人，光是大橋國小一直在77班到79班的爆班狀態，解編文小用地就是圖利的明證。

台南市都市發展局針對永康醫療專用區規劃案，提出5點說明：

一、本案原屬永康六甲頂地區的公共設施保留地，因應監察院2013年糾正內政部及各級地方政府有關公共設施保留地長年未取得，傷害人民生存權與財產權，內政部乃於2013年訂頒「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，要求各地方政府檢討解編不必要之公共設施保留地，以促進土地資源合理利用。

二、此一政策背景下，本案納於永康都市計畫通盤檢討案中通案辦理，並非單獨個案。本案包含原有學校、市場等公共設施保留地，經公共設施主管機關評估已無取得之需求，故依中央規定辦理檢討。考量基地範圍緊鄰奇美永康院區，周邊多為醫療及其相關附屬服務機能，且衛生福利部已於2019年同意奇美永康院區興辦第六醫療大樓之擴建計畫，解編後使用分區爰保留部分為醫療專用區，其餘則規劃住宅區及公共設施用地，辦理市地重劃整體開發。

三、依照內政部都委會審議通過計畫規定，地主必須負擔逾36％（計1.473公頃）之公園、廣停、廣場、廣道及道路等公共設施用地及其開發費用，符合通案性回饋規定並挹注地方公共設施服務之功能；且本案由本府以公辦方式重劃開發，規劃及開發過程透明公正。

四、另依土地使用分區管制規定，醫療專用區指定僅得供醫療院所使用，基準容積率比照住宅區訂為200%，並無給予較高使用強度；且對醫院可能衍生之外部停車需求，要求醫療專用區必須較住宅區加倍留設停車空間，以維其社會責任。相較於其他地主重劃後配回之住宅區，醫療專用區不僅可使用內容有所限定、基準容積並無提高、且須加倍留設停車空間。

五、市府對於奇美醫院持續投資先進醫療資源，擴大提供市民醫療服務品質，表達感謝之意。同時本案完成市地重劃作業後，亦可更加完善公園綠地、停車空間、交通系統等公共設施服務之功能。