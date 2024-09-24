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嘉市3教師發揮教育愛 陳鴻銓、葉俊宏、陳淑美獲教育大愛菁師獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市嘉大附小老師葉俊宏獲選今年度「教育大愛菁師獎」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉大附小老師葉俊宏獲選今年度「教育大愛菁師獎」。圖／嘉義市政府提供

有「民間師鐸獎」之稱的第13屆「教育大愛菁師獎」表揚大會今天頒獎，嘉義蘭潭國中陳鴻銓組長、嘉大附小老師葉俊宏及復國幼兒園老師陳淑美等3名老師發揮教育大愛精神，關懷弱勢或輔導行為偏差學生，努力克服困境因而獲獎。

市長黃敏惠表示，獲獎老師對教育的熱忱與努力，長期對學生的付出與奉獻，以愛心和教育熱情塑造學生的未來，為助弱勢學生提供經濟、課業及生涯輔導等幫助，使其能順利完成學業，翻轉人生成就未來。

教育處處長郭添財表示，教育大愛菁師獎旨在獎勵教師發揮教育大愛精神，關懷弱勢學生努力克服困境，協助低收入戶學生成長學習，輔導學生偏差行為矯正，鼓舞學生挫折奮起等各面向備受肯定之典範教師。今年遴選出59名教師，其中嘉義市有3名老師獲獎。

蘭潭國中陳建銘校長表示，組長陳鴻銓是蘭潭國中多年零中輟的大功臣，今年也榮獲教育部杏壇芬芳獎的殊榮。陳鴻銓創造舞台給學生表現，讓學生在校有重心及目標，可以減少學生衝突事件，如邀請學生擔任學務處的公差，協助交通服務、糾察隊和環境整理等工作，藉此讓他們感受到自我價值，並引導學生正確處理衝突的態度及方式，減少師生及同學衝突。

嘉大附小沈桂枝校長表示，老師葉俊宏自初任教職始，便致力於讓每位學生都有上臺領獎的成功經驗，每學期帶領多次戶外教育，及推動閱讀教育，如全班共讀四大名著、自辦「與作家有約」活動等，豐富學生的視野。透過數位及合作學習，讓學生在教育部的學力檢測與學習扶助測驗有顯著成效，既擁有穩固的學力，也享有美好的童年。

復國幼兒園李鸝珍園長表示，老師陳淑美深耕幼教逾37年，秉持著「盡心盡力帶好每個孩子，不放棄就有機會」的信念，幫助許多弱勢學生，克服身心障礙、正向發展、展現自信，同時也能同理家長的辛苦無助，透過專業溫馨的親師溝通，帶給家長信心與希望，引領孩子迎向燦爛的未來。

嘉義市蘭潭國中組長陳鴻銓（左）獲「教育大愛菁師獎」表揚。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭國中組長陳鴻銓（左）獲「教育大愛菁師獎」表揚。圖／嘉義市政府提供
嘉義市復國幼兒園老師陳淑美幫助許多學生，克服障礙、正向發展、展現自信獲年度「教育大愛菁師獎」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市復國幼兒園老師陳淑美幫助許多學生，克服障礙、正向發展、展現自信獲年度「教育大愛菁師獎」。圖／嘉義市政府提供

嘉義 教師 蘭潭

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