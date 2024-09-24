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嘉市都市計畫配合道路改善 民代向內政部爭取2600萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠（左二）邀請內政部次長董建宏（左三）南下嘉義市與市長黃敏惠（右四）市府團隊舉行座談。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左二）邀請內政部次長董建宏（左三）南下嘉義市與市長黃敏惠（右四）市府團隊舉行座談。圖／立委王美惠服務處提供

立委王美惠今天邀請內政部次長董建宏與嘉義市政府就都市計畫變更舉辦座談，市長黃敏惠也與會，針對北港路交流道特定區及圖書總館園區興建用地案，和內政部及國土管理署進行討論。也順利爭取垂楊大橋路面等市區道路改善經費2600餘萬元。

王美惠表示，北港路緊鄰高速公路交流道，是往來嘉義縣市必經之路，也是嘉義市的門戶；另圖書總館全區開發計畫，關係到嘉義市整體知識、經濟、及生活園區，身為民意代表將做為市府和中央溝通的橋樑，期盼在市府團隊和中央的努力下，順利完成相關都市計畫。

黃敏惠表示，這2項都市計畫，不是只著墨在嘉義市，而是把整個中台灣做聯結，並考量臨近的產業園區發展為前提，是個整體區域的計畫，將雲嘉南都納入思考，也是所有局處一起參與、從生活到樂齡並和文化串連，再為地方創生催生。

次長董建宏表示，市政的發展就是整體國家的發展，感謝市府配合中央政策，在北港路都市變更計畫中將社宅納入，環境如果沒有多元的使用，將會是浪費。嘉義市都市計畫區的農地，發展的願景及合理性，需要加強說明，這將是首要的考量。

董建宏表示，總圖計畫是舊市區整體再開發，概念要建構的時候，不能只包括總圖，還要有水大排景觀整體發展，嘉義市透過總圖規劃做為轉接點，將文化知識的空間，與歷史意象串連。總圖為開放式的環境，而後續整個交通環結將是審查的重點，希望城市都能建立舒適又便捷的交通，如果能將低碳節能的政策結合，完善公共腳踏車的建置，這樣的規劃交通環境狀況就會大不同。

會後並前往北港路現勘，責成國土管理署與水利署和高公局溝通，加速推動朴子溪水系逕流分擔，在北港路交流道處建設滯洪池，以紓解排水。

另王美惠爭取的嘉義市提升道路品質計畫，國土管理署已核定，學府路及小雅路道路改善工程，獲中央補助款1948萬元、嘉義市垂楊大橋路面改善工程，中央補助款659萬元，共2607萬元。

立委王美惠（左二）與內政部次長董建宏（左）實地勘察嘉義市區道路。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左二）與內政部次長董建宏（左）實地勘察嘉義市區道路。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左）邀請內政部次長董建宏（左二）南下嘉義市與市長黃敏惠（左三）市府團隊舉行座談。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左）邀請內政部次長董建宏（左二）南下嘉義市與市長黃敏惠（左三）市府團隊舉行座談。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（中）與內政部次長董建宏（左）實地勘察嘉義市區道路。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（中）與內政部次長董建宏（左）實地勘察嘉義市區道路。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左）邀請內政部次長董建宏（左二）南下嘉義市與市長黃敏惠（右）市府團隊舉行座談。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左）邀請內政部次長董建宏（左二）南下嘉義市與市長黃敏惠（右）市府團隊舉行座談。圖／立委王美惠服務處提供

北港 嘉義 都市計畫

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