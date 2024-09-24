南市胡麻倒伏泡水 今年恐減產逾5成

南台灣近來陰晴不定，台南地區正栽種的胡麻不堪豪雨肆虐，呈現大量倒伏、泡水，預估今年將減產逾5成。農會及民代都呼籲中央給予災害補助，照顧農民生計。

台南佳里、西港、善化、安定是南市胡麻主要產區，其中佳里、西港公所登錄都逾百甲，農民謝家福上月初甫栽種胡麻，近月來降雨不斷，粗估約7成倒伏泡水，原預估10月下旬收成恐泡湯。

農民說，通常秋季胡麻約農曆「白露」前後10天種植，今年因白露前降雨量多，不少農民選在白露過後栽種，近月來陰晴不定，更不利胡麻生長。

西港區農會總幹事程淑如、推廣部主任蔡俊吉今前往勘災。程淑如說，西港區胡麻約有半數以上面積已種植，初估受影響恐有7、80公頃，隨著氣溫轉涼，即使農民延後重種，不僅產量減少、植株易有病蟲害、加上榨油量變少，以每分地成本約4、5000元，農民重植意願不高，希望農政單位可給予災害補助，照顧農民生計。

立委陳亭妃服務處也前往關切，下午發布新聞稿呼籲農業部速啟動天然災害救助機制，協助受災農度過這次難關，並協助農民恢復生產。

西港區長李鴻裕說，區公所有接獲農民反映胡麻受損，農建課派員前往了解，建議農民可先拍照存證，保障自己權益。

佳里農會總幹事楊豐濱也表示，佳里胡麻申報種植面積約有110公頃，約近3成已種植，面對今年老天爺不幫忙，胡麻產量將大幅減產。