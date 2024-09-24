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嘉縣購物節下月開跑 消費滿200元抽汽車大獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣商圈聯合購物節啟動，消費滿200元抽汽車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣商圈聯合購物節啟動，消費滿200元抽汽車。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府「嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」活動邁入第3年，去年購物節創下3.7億營業額佳績，今年購物節自10月1日開跑，活動期間為期1個月，在嘉義縣16個商圈活動店家及大嘉義觀光工廠協會會員店家單筆消費滿200元，就可上網登錄兌換抽獎序號，有機會抽中最大獎SUZUKI的IGNIS汽車及多項豐富好禮。

經濟發展處長江振瑋表示，11月將舉辦抽獎直播，抽出最大獎汽車，還有Gogoro電動機車、iPhone16、蒸氣電子衣櫥、液晶電視、Apple Watch S9等大獎，共送出260個獎項。活動期間還有周周抽7-ELEVEn 500元商品卡，詳情可到臉書粉絲專頁「113年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」及抽獎登錄平台查詢。

縣長翁章梁說，去年購物節創下3.7億的營業額，希望今年商圈店家都能全力以赴，盡力超越去年的成績。今年摸彩方式調整為數位化，改善去年實體摸彩券過多的狀況，只要消費滿200元就能兌換抽獎序號。

翁縣長表示，這一年來發現各商圈都在積極尋找自身特色，鼓勵店家趁著縣府在推廣購物節的時候，繼續努力創造獨特記憶點，或是用自媒體的力量吸引民眾前來旅遊和消費，讓民眾更了解各商圈的魅力，進而創造整個嘉義縣旅遊環境的共同利益。

嘉義縣16個商圈包含布袋魅力商圈、東石商圈、朴子市魅力商圈、朴子文化商圈、縣府太子商圈、新港魅力商圈、民雄商圈、大林鎮商圈、太平老街商圈、水牛太保商圈、鹿草風華商圈、水上商圈、竹崎商圈、中埔魅力商圈、民雄興福商圈、義竹商圈及大嘉義觀光工廠協會，大嘉義觀光工廠協會將在10月26日於蓋婭莊園聯合舉辦萬聖節變裝活動，當日消費享有抽獎序號加倍送。

嘉義縣商圈聯合購物節啟動，消費滿200元抽汽車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣商圈聯合購物節啟動，消費滿200元抽汽車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣商圈聯合購物節啟動，消費滿200元抽汽車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣商圈聯合購物節啟動，消費滿200元抽汽車。圖／嘉義縣政府提供

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