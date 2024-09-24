雲林凱米颱風災後復建提報17.9億元 民進黨質疑太少是選擇性提報

7月凱米颱風重創中南部，中央開放各縣市提報凱米颱風災後復建工程經費，雲林縣提報208件、17.9億元，遭民進黨雲林縣議會黨團質疑雲林受災嚴重，提報金額卻遠低於嘉義縣提報62億、南投縣提報40億，是有選擇性的提報。縣府回應，縣府核實提報，經工程會審議，通過率達98%，無浮報浪費公共資源情形。

民進黨雲林縣議會黨團總召張維崢表示，凱米颱風造成雲林縣內許多水利設施溢堤、潰堤，多處淹水，不僅山區有山崩、土石滑落情形，縣內農產品受損嚴重，損失金額高達7億。

張維崢指出，雲林災損嚴重，應積極盤點需求向中央爭取經費，縣府在災後復建工程僅提報208件，總計17億多的災後復建工程經費，對比嘉義縣提報1,458件，總計62億元，以及南投縣提報790件，總計40億元，雲林縣提報的案件數及金額真的非常少，令人質疑是選擇性提報，若有缺失應該立即道歉、懲處，並同時重新盤點，該提報的就立即補提報。

雲林縣府表示，凱米颱風縣府依災害情況向中央核實提報208件、17.9億元，行政院公共工程委員會將於25日召開審議會議，雲林通過率達98%，縣府提報確實，將有助經費核定，可加速復建工程。