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教師節禮物送「市長卡片」惹議 嘉市府：明年送600元禮券
社群平台Threads近來討論各縣市教師節禮物，其中嘉義市送市長卡片引起議論，認為「是在懲罰教師嗎」。嘉義市教育處回應，已於明年預算籌編，將發送每名教師600元禮券。
嘉義市教育處今天表示，市府每年均在敬師月辦理系列活動，以表達對辛勤教師的真誠致謝。除敬師賀卡、教師節表揚、敬師餐會、懸掛敬師旗，以及各校的敬師創意活動外，市府並且已於114年預算籌編，將發送每名教師600元敬師禮券。
社群平台Threads，被年輕族群暱稱「脆」，近來有網友PO一張各縣市教師收到的教師節禮物表，其中嘉義市是「黃敏惠市長卡片一張」，有網友認為「是在懲罰教師吧」。
各縣市教師節禮物表中，除了嘉義市是「黃敏惠市長卡片一張」，嘉義縣政府雖然尚未發放，不過預計也是於教師節期間，以縣長翁章梁名義致贈敬師卡，並請校長親自向教師致意。
嘉義縣教育處指出，幾年前曾在教師節送禮券，但遭審計單位糾正沒有法源依據；將了解整理其他縣市作法，明年研議教師節禮物相關法規依據。對教師有多項福利政策，其中包括致贈服務屆滿10年至40年分別為新台幣4000元至1萬元的資深優良教師獎勵金。
在Threads瘋傳的教師節禮物表，包括台北市2000元禮券、金門高粱酒一瓶、雲林縣及屏東縣300元禮券、高雄市及台中市是禮券600元。
有網友則建議「如果嘉義市在教師節平日放假一天，即使教師節禮物是一張卡片，相信老師完全不會介意」。
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