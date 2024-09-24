全國第一 南市推動民間投資132億 獲促參獎勵金7172萬

台南市積極推動民間參與公共建設，招商發燒熱潮不間斷，2022年民間投資金額超過百億元後，再於去年完成簽約10件，民間投資金額達132億元，日前獲財政部促參獎勵金7172萬元，為全國第一名。

台南市長黃偉哲今日於市政會議表示，這是繼去年上半年度榮登招商王後，市府再次獲得財政部肯定。此外，台南市促參業務也榮獲財政部頒發招商卓越獎，這表示台南招商引資及開拓財源的作法，可作為全國的表率。他認為，能夠物盡其用、地盡其利，是政府努力的方向。一來讓民間得到經營事業所需要的土地，二來也不會閒置浪費土地資源。

黃偉哲強調，市府不會變賣公產，土地開發的成果也是全民共享。除了能拿回開發的成本，透過設定地上權或是租賃等方式，還可確保土地的所有權，繼續在全民手裡。

南市府財政稅務局表示，財政部今年7月舉辦「113年度民間參與公共建設招商大會」，並頒發去年度民間參與公共建設卓越獎，台南市榮獲「促參簽約獎勵金全國第一名」、「招商卓越獎-促參類第二名」及「112年度促進民間參與公共建設業務考核成績優等」三項獎項，今日市政會議中，黃偉哲肯定財稅局的努力成果。