全國第一 南市推動民間投資132億 獲促參獎勵金7172萬
台南市積極推動民間參與公共建設，招商發燒熱潮不間斷，2022年民間投資金額超過百億元後，再於去年完成簽約10件，民間投資金額達132億元，日前獲財政部促參獎勵金7172萬元，為全國第一名。
台南市長黃偉哲今日於市政會議表示，這是繼去年上半年度榮登招商王後，市府再次獲得財政部肯定。此外，台南市促參業務也榮獲財政部頒發招商卓越獎，這表示台南招商引資及開拓財源的作法，可作為全國的表率。他認為，能夠物盡其用、地盡其利，是政府努力的方向。一來讓民間得到經營事業所需要的土地，二來也不會閒置浪費土地資源。
黃偉哲強調，市府不會變賣公產，土地開發的成果也是全民共享。除了能拿回開發的成本，透過設定地上權或是租賃等方式，還可確保土地的所有權，繼續在全民手裡。
南市府財政稅務局表示，財政部今年7月舉辦「113年度民間參與公共建設招商大會」，並頒發去年度民間參與公共建設卓越獎，台南市榮獲「促參簽約獎勵金全國第一名」、「招商卓越獎-促參類第二名」及「112年度促進民間參與公共建設業務考核成績優等」三項獎項，今日市政會議中，黃偉哲肯定財稅局的努力成果。
財政稅務局說，南市府將持續引進民間資源，建構政府與民間夥伴關係，以促參BOT、OT、委外經營或設定地上權等多元方式提供市民更優質的公共建設及服務，藉由民間資金及經營的靈活度與高效率，減輕財政負擔，提升公共服務品質，共創市民、產業與政府機關三贏局面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言