單側封閉！台17線北汕尾至台江大道25日夜間起路平施工

台南市安南區安明路四段25日開始將分二階段進行路平工程，降低施工衝擊採夜間施工，工務局表示，施工路段為北汕尾至台江大道路段，全長17公里，籲請屆時用路人行經該路段時，為免交通壅塞，請提前改道或減速慢行，以維行車平安。

工務局表示，安明路四段是連接台17線及台17乙線的主要道路之一，交通位置十分重要，來往車流量頻繁，為提昇道路及觀光品質，工務局列入路平專案辦理道路改善，這次道路優化工程將分二階段施工，第一階段9月25日(周三)夜間至28日(周六)夜間4天，屆時將由安明路四段南向往北 (台江大道至北汕尾三路)施工。

第二階段，9月30日(周一)夜間至10月03日(周四)夜間4天，屆時將由安明路四段北向往南 (北汕尾三路至台江大道)施工。施工期間將採單側封閉，另側雙向通車，施工期間如遇雨天或不可預知狀況則順延。