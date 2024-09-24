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致癌隱形殺手石綿建材 南市府協助加速拆除不怕錢用完

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
石綿建材是致癌隱形殺手，已全面禁用，台南市爭取中央補助，加速清除。圖／南市環保局提供
石綿建材是致癌隱形殺手，已全面禁用，台南市爭取中央補助，加速清除。圖／南市環保局提供

石綿建材是隱形致癌殺手，已全面禁用，南市仍有許多建築物有石綿建材，去年已協助近1000戶清除，總量超過1300公噸，今年再爭取1.7億，預計清除2300戶約3000公噸石綿廢棄物環保局表示，即日起開放申請，並將優先處理已拆除、裝袋且主動回報袋數的案件，民眾要把握機會。

石綿因有隔熱、防火特性，早期被廣泛用在建材上，後因石綿具有有致癌性被禁用。環境部估全台仍約有24萬棟老舊建築屋頂有石綿建材，去年起補助各縣市，免費為民眾清除石綿瓦，南市有石綿瓦的老房子仍多，而且名列前茅，去年一開放申請，經費很快就用完，今年再爭取更多經費補助，守護環境及降低危害。

南市環保局指出，南市去年度石綿建材廢棄物清理績效全國最佳，今年也爭取到最多補助經費、清除噸數最多的縣市；這次開放多元申請管道，可採郵寄、親送、電話或線上提出申請，如經費用完後，將持續受理且列冊管理，並向中央爭取補助經費，未來如爭取到額外經費，將依照順序繼續辦理。

依環境部訂定的石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則，符合住宅、個人農業設施（不包括畜牧場和飼養登記證）、宗教場所等建築物皆可申請。已停工或歇業的工廠、畜牧場等建築物若要申請，須附上相關主管機關核備的註銷或廢止事業登記文件。為加快審核，市民需完整檢附相關證明文件，以便快速核定清運作業。

申請資料可於環保局資源回收全民動起來網站下載，如欲查詢申請案審查進度或諮詢石綿相關問題，可透過台南市石棉建材清除處理官方LINE詢問 (@960mbykg)，將有專人回復問題，或電洽環保局(06)2686751分機1628(王小姐)、1637(吳小姐)、1627(許先生)。想知道更多石綿相關資訊，請參閱環境部化學物質管理署「石綿資訊專區」 。

廢棄物 建築 環保局 環境部 石綿瓦

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