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翁章梁拜訪人瑞送重陽禮金、賴總統致贈的金鎖片項鍊

中央社／ 嘉義縣24日電
重陽節將至，嘉義縣長翁章梁（前排右2）24日拜訪百歲人瑞林福來（前排中），送上重陽禮金及總統賴清德致贈的金鎖片項鍊。（中央社）
重陽節將至，嘉義縣長翁章梁（前排右2）24日拜訪百歲人瑞林福來（前排中），送上重陽禮金及總統賴清德致贈的金鎖片項鍊。（中央社）

重陽節將至，嘉義縣長翁章梁今天拜訪縣內3名百歲人瑞，送上重陽禮金及總統賴清德致贈的金鎖片項鍊；他說，縣內共有130名百歲人瑞，縣府積極推廣長照政策，維持長者健康。

翁章梁今天前往新港鄉、大林鎮拜訪百歲人瑞林福來、黃何金環及陳興灶，送上縣府重陽禮金新台幣9000元及賴總統致贈的金鎖片項鍊，為3人掛上金項鍊，獻上最深祝福。

嘉義縣社會局告訴中央社記者，現年104歲的林福來是嘉義縣最年長人瑞，育有5子3女，多次當選模範父親，子孫後輩已至第5代，作息規律、飲食均衡，平日喜歡聽歌、唱歌及養花。

黃何金環阿嬤已102歲，育有4子4女，受日本教育影響而喜歡哼唱日本歌，過去從事賣魚，算術速度極快，長壽秘訣是飲食單純均衡，每天都要吃稀飯、魚、蛋、菠菜及水果。黃何金環與林福來住對面，2人常聊天說話。

陳興灶今年滿100歲，獲總統府頒贈敬老狀，過去擔任大林糖廠司機，與老婆結縭至今相伴近70年，育有2子1女。陳興灶練太極拳40年有餘，現在每日晨起會先在床邊動動手腳再下床梳洗，面色紅潤，喜歡開著電動代步車出門散心。

翁章梁表示，嘉義縣共有130名人瑞，滿百48人、逾百82人，女性90人、男性40人；縣府積極推廣長照政策，在各地廣設據點並邀長者到據點參與活動，長輩在據點可以交朋友也能開心運動，維持身體健康。

社會局指出，9月30日至10月4日將由縣府人員前往各鄉鎮市發放重陽敬老禮金，65至89歲老人家每人禮金3000元；90至99歲6000元；百歲以上每人禮金9000元。

嘉義 翁章梁 重陽敬老禮金 重陽節

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