南市失業率再降 周六擴大徵才82家廠商提供4275個職缺

台南市政府今年第3場大型就業博覽會將於9月28日周六上午，在東區慈幼高工禮堂登場，現場邀集科技、食品、鋼鐵等82家知名廠商，提供4275個工作機會，其中7成以上職缺薪資超過3萬元。市長黃偉哲鼓勵求職、轉職或是準備初入職場的市民朋友把握機會，「找個工作好過年」。

黃偉哲表示，近年來在市府團隊努力下，南市失業率持續降低，目前為3.3%，較兩年前3.8%又下降0.5個百分點。此外並積極推動各族群投入就業市場，例如在善化區設有雲嘉南首座銀髮人才服務據點，鼓勵中高齡者就業。另外也致力提高女性的就業率，讓台南人人都可以有充分就業的機會。

勞工局說，周六就博會邀集台灣穗高科技、緯穎科技、亞威科技、前瞻能源科技、直得科技、玉膳食品、好帝一食品(牛頭牌)、美喆國際企業、官田鋼鐵、南光化學製藥、豐年豐和企業、可樂旅遊旅行社、雲雀國際、和德昌、全聯實業等82家廠商，提供4275個工作機會，其中7成以上職缺薪資超過3萬元。

勞工局說，就博會活動現場除提供「求職顧健康」、「CPAS職業適性診斷」及「美髮水噹噹」等服務外，還規畫「機車健檢」服務，由慈幼工商汽修科學子及台南市機車修理業職業工會合作，除服務有需要的民眾外，彼此間經驗的交流，不僅幫助學子強化實務經驗，勞工朋友亦能將學術知識回流職場，精益求精；當天農業局也邀請青農相關團體、工作室設攤，藉由多元活動增進青農品牌曝光，讓市民朋友更加認識台南特色農產品。

勞工局職訓就服中心表示，就博會當日可搭乘台南市市區公車6路抵達慈幼工商，也可由台南火車站搭紅1公車至慈幼工商抵達就博會場，相關就博會資訊可洽詢(06)6330820。