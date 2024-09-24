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「台南好生活．台南呷頭路」就博會 28日登場

中央社／ 台南24日電

台南市長黃偉哲今天宣布，今年第3場「台南好生活．台南呷頭路」大型就業博覽會，9月28日將在慈幼工商登場，82家廠商將提供超過4000個工作機會，7成以上職缺薪資逾3萬元。

黃偉哲今天在第3場「台南好生活．台南呷頭路」大型就博會行前記者會指出，今年剛畢業或想轉職者，可透過就博會找到心目中理想工作，企業也能招攬優秀人才，創造多元雙贏局面。

黃偉哲表示，台南市失業率持續降低，目前3.3%，較2年前3.8%下降0.5個百分點。市府積極推動各族群投入就業市場，善化區設有雲嘉南首座銀髮人才服務據點，鼓勵中高齡者就業，另致力於提高女性就業率，讓人有充分就業機會。

市府新聞稿指出，此次就博會邀集台灣穗高科技、緯穎科技、亞威科技、前瞻能源科技、直得科技、玉膳食品、好帝一食品（牛頭牌）、美喆國際企業、官田鋼鐵、南光化學製藥、豐年豐和企業、可樂旅遊旅行社、雲雀國際、和德昌、全聯實業等82家廠商，提供4275個工作機會，7成以上職缺薪資逾新台幣3萬元。

此外，就博會現場提供「求職顧健康」、「CPAS職業適性診斷」、「美髮水噹噹」及「機車健檢」等服務，青農相關團體及工作室也會設攤，增加青農品牌曝光，讓更多人認識台南特色農產品。

求職 黃偉哲

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