嘉市「放大二通圈」10月12日熱鬧登場 感受舊城新生魅力

嘉義市的中央第一商場區域迎來嶄新的變革，10月12日至20日舉辦「放大二通圈」活動，串聯二通店家故事，開發全新文化旅行體驗。於23日在環時好室舉辦記者會，由嘉義市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席，與多位貴賓一起欣賞由島內散步攜手阮劇團帶來沉浸式導覽，並體驗「桃城明山軒雕佛社」的粉線工藝、在「精工刻印」製作獨一無二的印章、最後到「源香」感受從廟宇的「香氣」，手揉出專屬嘉義氣味的香錐，林瑞彥副市長也力邀全國各地的好朋友一起來「嘉」走讀、導覽及手作，開啟五感體驗，感受新二通的獨特魅力。

林瑞彥副市長表示，二通是「本島人街」是嘉義人心中繁華的街道也是共同的情感與記憶，嘉義市府攜手輔導團隊、各店家主理人以及二通街上市民朋友共同串聯，擴大二通圈品牌。

林瑞彥副市長補充，在2020年是嘉義市的地方創生元年，市府啟動了「舊城創新生」計畫，透過「青年創業」、「場域創生」及「文旅創新」三大策略，為這座歷史悠久的城市注入新活力。截至2023年，已開發7條走讀路線、整合超過60個店家產業故事、導覽培訓超過80人次，並實地造訪超過5000人次，創造逾1億2千萬元的觀光效益，促進地方共榮。、

嘉義市政府建設處處長田長沛指出，「放大二通圈」是「舊城創新生」旗艦計畫階段性里程碑，活動內容包2場劇場互動導覽、3條二通路線、6個空間開箱及7種手作小旅行，旨在通過「傳承、美學、永續」三大精神，放大參加者的五感體驗，串聯店家故事，透過全新型態的文化旅行，激發大家對於舊城二通的無限想像。

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