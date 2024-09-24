帶領嘉市北園國中排球隊創造奇蹟 何玉萍獲學校體育傳炬獎

教育部體育署學校體育傳炬獎今天舉行頒獎典禮，嘉義市北園國中教務主任何玉萍積極推展學校體育，並帶領學生參加比賽中迭獲佳績，榮獲活動貢獻獎。市長黃敏惠表示，何玉萍對學校體育的熱忱與貢獻，培養出健康有活力且具堅強毅力的孩子，展現KANO永不放棄的運動家精神。

市府教育處長郭添財表示，北園國中排球隊成立50餘年，為普通班球隊，1998年曾獲國中乙級聯賽全國第7名。2004年何玉萍到職後積極推展學校排球運動，從國小發掘基層球員進行系統培訓，被指定為排球重點發展學校及基層選手訓練站中心學校，今年4月榮獲全國乙級聯賽季軍，創建校及嘉義市隊伍參賽以來最佳紀錄，更是八強全數體育班球隊的唯一例外。

何玉萍執教20多年默默耕耘；她表示，市府及學校對體育的全力支持，能陪伴孩子成長學習到發光發熱，是最令她感動驕傲的地方；有球隊學生實現承諾成為體育老師，繼續帶領小選手打排球，也有升學或就業後，仍繼續回到母校打球的學長姐，球隊可說是亦師亦友的大家庭。

曾有球隊學生讓師長傷透腦筋，在和何玉萍的相處陪伴後，孩子主動和她分享「何老（球隊給何玉萍的暱稱），妳帶我們練球比賽真的很辛苦，所以我開始會幫媽媽做家事，分擔她的辛苦。」，令何玉萍眼眶盈淚，這樣的點滴，讓她總能在千頭萬緒的行政工作與訓練中不忘初衷繼續前進。