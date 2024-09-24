雲林新增4處科技執法 11月1日起全縣22處科技執法同步取締

為防制交通事故發生及車輛行經路口要禮讓行人優先通行，行政院今年補助雲林縣建置4處「路口多功能交通違規科技執法設備」，將於11月1日執法取締，可偵測路口未禮讓行人、闖紅燈及超速等多種違規項目，加上現有18處，雲林縣將有22處科技執法設備。

雲林縣現有12處科技執法路段，2022年至今共取締3.7萬多件，取締超速為第一共有1.2萬件，今年至今取締件數共7587件，累計罰金852萬元。

縣警局表示，除10月1日6處科技執法路段將正式執法，11月1日再增4處執法路段，分別為北港鎮台19線與民生路口、虎尾鎮工專路與四維街口、莿桐鄉台1丁線中正路與農校路口及斗六市西平路與正心路口，可偵測多種違規項目，包含路口未禮讓行人、闖紅燈及超速等，其中北港鎮台19線與民生路口(北港國中旁)及虎尾鎮工專路與四維街口以路口未禮讓行人及闖紅燈為主。

另為防制超速行駛違規，元長鄉台19線56K+190(信吉加油站旁)、水林鄉雲156縣道1.7K等2處設置固定式測速照相設備，11月1日同步執法取締。