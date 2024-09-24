嘉義縣長照中心招募長照黃衣天使 最高薪資上看55K

嘉義縣長期照顧管理中心招募照顧管理專員「黃衣天使」，起薪42K，最高上看55K，依服務年資可享有7至30天的慰勞假、國民旅遊卡及年終等相關福利，招募訊息公告於嘉義縣政府、衛生局及長期照顧管理中心網站，報名時間即日起至9月27日止；縣府歡迎具有醫事專業、社工、老人照顧相關學系背景人員加入長照服務行列。

嘉義縣今年8月老年人口占比高達22.87%，已超越全國18.86%，其中鹿草鄉、義竹鄉及六腳鄉更高達29%，家庭照顧模式面臨少子女化，已難負荷日益遽增的長照需求，為因應超高齡化社會的挑戰，除了積極推廣長照服務，並於各鄉鎮市衛生所設置長照服務分站，縮短服務輸送時效。

縣衛生局表示，照顧管理專員因穿著黃色制服而有「黃衣天使」之稱，肩負守護長者福祉的重要使命，工作內容涵蓋發掘潛在長照服務需求個案、資格審查、需求評估、計畫擬定、資源轉介、服務品質管控、審核計畫與核定服務適切性等多項重要環節。為確保能勝任長照服務工作，應具備醫事相關師級專業證照、社工相關科系或老人照顧相關科系畢業及具備至少２年照護工作經驗。