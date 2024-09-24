快訊

空軍基地疑爆「食物中毒」 12名官兵嘔吐腹瀉送醫

BLACKPINK Lisa高雄開唱是真的！官方證實11月女神降臨

台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

嘉義縣長照中心招募長照黃衣天使 最高薪資上看55K

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長期照顧管理中心招募照顧管理專員「黃衣天使」，薪資最高上看55K。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長期照顧管理中心招募照顧管理專員「黃衣天使」，薪資最高上看55K。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長期照顧管理中心招募照顧管理專員「黃衣天使」，起薪42K，最高上看55K，依服務年資可享有7至30天的慰勞假、國民旅遊卡及年終等相關福利，招募訊息公告於嘉義縣政府、衛生局及長期照顧管理中心網站，報名時間即日起至9月27日止；縣府歡迎具有醫事專業、社工、老人照顧相關學系背景人員加入長照服務行列。

嘉義縣今年8月老年人口占比高達22.87%，已超越全國18.86%，其中鹿草鄉、義竹鄉及六腳鄉更高達29%，家庭照顧模式面臨少子女化，已難負荷日益遽增的長照需求，為因應超高齡化社會的挑戰，除了積極推廣長照服務，並於各鄉鎮市衛生所設置長照服務分站，縮短服務輸送時效。

縣衛生局表示，照顧管理專員因穿著黃色制服而有「黃衣天使」之稱，肩負守護長者福祉的重要使命，工作內容涵蓋發掘潛在長照服務需求個案、資格審查、需求評估、計畫擬定、資源轉介、服務品質管控、審核計畫與核定服務適切性等多項重要環節。為確保能勝任長照服務工作，應具備醫事相關師級專業證照、社工相關科系或老人照顧相關科系畢業及具備至少２年照護工作經驗。

嘉義 衛生局 長照

延伸閱讀

MLB／天使分區墊底命運在即 神鱒：老闆應該好好投資我們

氧氣機未納長照補助 新北等待破百人、立委要衛福部體恤民意

「國際失智症月」：長庚科大嘉義分部實施義竹鄉失智友善成果展

嘉義縣水上鄉首推幸福小黃 提前2天預約還可自訂路線

相關新聞

台南市第1戶社宅明年可望招租 都發局這樣回應「租金」

台南市興建及規畫中的台南公宅可提供約1萬109戶，其中永康區「宜居成功」、北區「宜居小東」等社宅進度最快，可望在明年中旬...

稻作瘤野螟飆升、稻細蟎現蹤 境外飛蝨入侵稻產區嚴重

雲嘉南水稻區目前蟲害嚴重，不僅瘤野螟密度居高不下，田間還出現稻細蟎族群。台南區農業改良場指出，依大氣風場資料顯示，飛蝨類...

雲林新增4處科技執法 11月1日起全縣22處科技執法同步取締

為防制交通事故發生及車輛行經路口要禮讓行人優先通行，行政院今年補助雲林縣建置4處「路口多功能交通違規科技執法設備」，將於...

嘉義縣長照中心招募長照黃衣天使 最高薪資上看55K

嘉義縣長期照顧管理中心招募照顧管理專員「黃衣天使」，起薪42K，最高上看55K，依服務年資可享有7至30天的慰勞假、國民...

嘉縣環保局水質連續監測儀器科技執法 查出水汙染廠家開罰

嘉義縣環境保護局運用水質連續監測儀器，預防水體污染、取締不肖偷排廠家，近來午後常有短延時強降雨，縣環保局經由架設水質連續...

2024台灣設計暖身 台南西門淺草入口意象設計亮相

2024台灣設計展今年10月將在台南登場，以西市場為主展區，搭配周邊街道、商圈等公共空間改造，作為設計展亮點，其中，永樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。