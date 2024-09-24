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台南市第1戶社宅明年可望招租 都發局這樣回應「租金」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永康區「宜居成功公宅」，將成為台南首座開放入住的社宅。圖／台南市政府提供
台南市永康區「宜居成功公宅」，將成為台南首座開放入住的社宅。圖／台南市政府提供

台南市興建及規畫中的台南公宅可提供約1萬109戶，其中永康區「宜居成功」、北區「宜居小東」等社宅進度最快，可望在明年中旬陸續邁入招租營運，多位議員今天關切承租的資格條件與租金價位及評比，都發局說，宜居成功公宅將成為台南首座開放入住的社宅，相關條件最快農曆年前公布，最關切的租金「跟大家的期待不會差太多」。

市議員陳怡珍今天在議會質詢表示，宜居成功公宅將成為台南首座開放入住的社宅，市府預計於明年6月開放民眾遷入；另在台南火車站旁由市府興辦的「宜居小東公宅」，緊接著會在明年底開放入住，因地點最好，許多人引頸期盼，關心承租的資格條件與租金價位及評比，是否真能優於市場行情？

都發局長徐中強指出，預定在社宅開放的前4個月，以招租當期的行情來推估租金價位，並預期以8折、7折、5折、4折的成數，研擬租金分級原則用以區分身分別，宜居成功公宅招租辦法將於明年農曆年前後公布，宜居小東公宅招租辦法公布時間點則落在明年8月份。

議員沈震東進一步追問「跟大家的期待不會差太多」到底是多少？並以3房型、1房型為例，大致租金會落在多少錢？

徐中強說，宜居仁愛3房型打完折低於2萬元，宜居小東1房型打折後約在1萬以內，但最後還是要經過台南市政府住宅諮詢審議會審議評定，原則上會由三家估價但只要是合理價格會選最低的。

徐中強說，位在台南火車站旁的宜居小東，是台南市府自行興辦，且戶數多達379戶，因地點最好，也最受到矚目，徐中強說，因近期一直下雨工程會較慢，但每周都會催促進度，大家關切的租金及入住資格，像是青年和老年、身障等都會有計點，符合弱勢點數就會累加，符合提前入住的資格，另也有保留一部分給社會局運用。

議員王家貞要求社宅保留10%以上提供無障礙房型，且房內設施要符合身障者生活需求動線設計為主，徐中強承諾會在議會定期會後安排身障團體前往參觀，並提供做為裝設設計的參考 ；因未來社宅需求大是否會有關說壓力？徐中強調，最好的方式就是會做到公開、公平。

台南市永康區「宜居成功公宅」，先前公開內部設施。圖／台南市政府提供
台南市永康區「宜居成功公宅」，先前公開內部設施。圖／台南市政府提供
台南市永康區「宜居成功公宅」，先前公開內部設施。圖／台南市政府提供
台南市永康區「宜居成功公宅」，先前公開內部設施。圖／台南市政府提供

台南 社宅 租金

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