稻作瘤野螟飆升、稻細蟎現蹤 境外飛蝨入侵稻產區嚴重

雲嘉南水稻區目前蟲害嚴重，不僅瘤野螟密度居高不下，田間還出現稻細蟎族群。台南區農業改良場指出，依大氣風場資料顯示，飛蝨類害蟲遷入產區風險升高，籲請農民多留意及時防治。

研究人員張淳淳表示，水稻瘤野螟又稱縱捲葉蟲、捲葉蟲、葉尾蟲，水稻生長全期都能為害，二期作通常更嚴重。尤其夏季時常隨颱風氣流飛到台灣侵入稻田，若未注意防範，能嚴重影響生育與收成。

研究人員林國詞表示，稻細蟎主要來源則是一期作田間殘株，再生稻普遍可見，新插秧稻風險也因而提升。稻細蟎嚴重時會發生黑粒、不稔、抽穗受阻，對產量影響很大。飛蝨類害蟲與瘤野螟同樣具長距離遷飛特性，根據風向9月下旬遷入機率提升，飛蝨遷入後藏匿繁殖，未適時預防，常於水稻收穫前夕大量發生出現「蝨燒」，沒半粒稻子可收。

農改場指出，害蟲防治需注意清除前作殘株、田邊雜草，減少害蟲藏匿。合理化施肥，避免偏施氮肥造成稻株生長過密及嫩綠，有利害蟲危害。

另應適時藥劑防治，如果每叢水稻出現瘤野螟一隻幼蟲，或每20叢水稻一隻成蟲時，就應在7天後施藥。稻細蟎則建議留種再生稻比例較高區域，分糵期、孕穗期間施藥預防。飛蝨類害蟲抽穗前藥劑防治是關鍵，務必徹底執行，避免生育後期遭受危害。