嘉縣環保局水質連續監測儀器科技執法 查出水汙染廠家開罰

嘉義縣環境保護局運用水質連續監測儀器，預防水體污染、取締不肖偷排廠家，近來午後常有短延時強降雨，縣環保局經由架設水質連續監測儀器發現水質PH異常，立即派員前往實地稽查某水泥廠廢水單元槽體溢流至廠外溝渠，經查證屬實又未改善將依水汙染防治法相關規定開罰6萬至2千萬元。

環保局表示，以往取締水汙染事件多以人力巡查為主，對於不肖業者常存僥倖心態，以非法不明管線進行繞流排放，或利用夜間及假日偷排廢水使得查緝更為困難，為宣示打擊環境犯罪的決心，便運用科學儀器輔助日夜間監測。

環保局會針對列管或民眾舉發廠家架設儀器監測，包括PH、溫度、導電度等項目進行監測，有異常即會透過手機獲得訊息。

環保局指出，儀器為24小時連續自動監測系統，其監測期間儀器導入物聯網（IOT）技術隨時傳送水質數值，當出現異常時會有警報訊號發送到管理人員手機，如此隨時掌握監測點位或汙染源排放水質，稽查人員可立即抵達現場進行巡查，有效查獲不法情節。

環保局長張輝川表示，針對不肖業者的惡意行為絕不寬待，呼籲事業單位勿心存僥倖，一旦查獲違法，絕對加以重罰。