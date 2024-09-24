低窪區常淹水缺救災搶險車 無患子生技捐車盡企業責任

台南安定古寶無患子生技今天捐贈台南市消防局災情勘查車，在安定分隊舉行捐贈儀式。消防局四大隊表示，董事長王高榮得知安定分隊急需可合法拖曳船艇車輛，二話不說立即表達意願，捐贈的災情勘查車配備合法認證拖船鉤、LED警示燈、警報器及無線電等裝備，總價近2百萬元，讓消防人員在執行救溺勤務拖帶船艇時能夠更有效率及安全。

王高榮說，很榮幸有這個機會，88水災時水淹很高、庒頭有人急病，一般車輛難以進出，剛好有人吉普車才能送醫。這輛車地盤高，運送裝備、人員也都很快。他剛好能負擔、盡一份心力而已。

四大隊指出，王董事長在新冠疫情嚴峻期間，原物料供應不及與廠商交貨多重壓力下仍排除萬難，捐贈大量防疫物資給在地機關、學校及重災地區，協同政府防疫不遺餘力。

市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌，感謝王高榮善舉回饋鄉里、善盡企業社會責任，造福地方。立委陳亭妃及副議長林志展、市議員李偉智、陳碧玉到場見證。

黃偉哲表示，無患子生技在環保產品開發及科技研發對環境友善貢獻卓著。非常感謝王董事長捐贈消防救災車輛來支持、肯定台南消防工作，政府資源有限但民間力量無窮，不但充實台南消防救災能量，更增進災害勘查搶救效能。市府也將持續擴充消防救災搶險量能，讓消防同仁能更迅速安全地執行救災勤務，最大限度保障市民生命財產安全。