嘉基國慶月音樂饗宴 免費免票入場聆賞大師級演出

獲法國巴黎著名音樂廳 Salle Gaveau評論肯定的鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher），預計10月展開「新觀點、新世界」台灣巡迴音樂會，抵台首場演出選擇於嘉義基督教醫院慰勞辛苦醫護人員，也邀請嘉義鄉親共賞，免費免票入場。

嘉基表示，10月2日（周三）晚上7點到8點半，於路加堂1樓國際演講廳展開台灣巡迴演奏會的熱身場，鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher）被譽為當今舞台上最具活力、多才多藝的鋼琴家之一。演出將以作曲家接觸到與其相異的音樂傳統所產生的靈感，而創作出來的作品為主，將帶給觀眾全新的驚喜音樂體驗，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。

另邀請到鋼琴家黃凱盈與蓋洛格四手聯彈演出；黃凱盈畢業於音樂名校茱莉亞音樂學院，曾登上卡內基音樂廳，演出足跡更是遍及歐美各國，她更在多個開發中國家，積極推動著社會性的音樂計畫，在2014年合作創辦緬甸音樂節，曾邀請翁山蘇姬共同參與，她也積極推動台灣本地音樂教育。