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嘉基國慶月音樂饗宴 免費免票入場聆賞大師級演出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher），抵台首場演出選擇於嘉義基督教醫院慰勞辛苦醫護人員，也邀請嘉義鄉親共賞，免費免票入場。圖／嘉義基督教醫院提供
鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher），抵台首場演出選擇於嘉義基督教醫院慰勞辛苦醫護人員，也邀請嘉義鄉親共賞，免費免票入場。圖／嘉義基督教醫院提供

獲法國巴黎著名音樂廳 Salle Gaveau評論肯定的鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher），預計10月展開「新觀點、新世界」台灣巡迴音樂會，抵台首場演出選擇於嘉義基督教醫院慰勞辛苦醫護人員，也邀請嘉義鄉親共賞，免費免票入場。

嘉基表示，10月2日（周三）晚上7點到8點半，於路加堂1樓國際演講廳展開台灣巡迴演奏會的熱身場，鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher）被譽為當今舞台上最具活力、多才多藝的鋼琴家之一。演出將以作曲家接觸到與其相異的音樂傳統所產生的靈感，而創作出來的作品為主，將帶給觀眾全新的驚喜音樂體驗，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。

另邀請到鋼琴家黃凱盈與蓋洛格四手聯彈演出；黃凱盈畢業於音樂名校茱莉亞音樂學院，曾登上卡內基音樂廳，演出足跡更是遍及歐美各國，她更在多個開發中國家，積極推動著社會性的音樂計畫，在2014年合作創辦緬甸音樂節，曾邀請翁山蘇姬共同參與，她也積極推動台灣本地音樂教育。

緊接著10月12日下午2點至3點半，嘉義弟子旅美鋼琴家孔維良與大提琴家陳泱璇聯袂帶來雙琴音樂對話饗宴。孔維良畢業於美國胡桃山藝術高中（Walnut Hill School For The Arts），在新英格蘭音樂學院（New England Conservatory）取得鋼琴演奏學士、碩士，並在密西根州立大學取得音樂藝術博士後，學成歸國。音樂會將以精選的古典小品與經典流行歌曲為主軸，古典部分將呈現巴哈、孟德爾頌、舒伯特、聖桑、艾爾加與拉赫曼尼諾夫的作品。

鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher），10月展開「新觀點、新世界」台灣巡迴音樂會，抵台首場演出選擇於嘉義基督教醫院慰勞辛苦醫護人員。圖／嘉義基督教醫院提供
鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher），10月展開「新觀點、新世界」台灣巡迴音樂會，抵台首場演出選擇於嘉義基督教醫院慰勞辛苦醫護人員。圖／嘉義基督教醫院提供
鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher）、旅美鋼琴家孔維良與大提琴家陳泱璇，１０月將先後於嘉基路加堂國際演講廳演出。圖／嘉義基督教醫院提供
鋼琴家金寶．蓋洛格（Kimball Gallagher）、旅美鋼琴家孔維良與大提琴家陳泱璇，１０月將先後於嘉基路加堂國際演講廳演出。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義 鋼琴 音樂會

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