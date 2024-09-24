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嘉油鐵馬道新亮點 光廊隧道玩光影塗鴨

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊光影塗鴉「+1」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊光影塗鴉「+1」。圖／嘉義市政府提供

嘉義市嘉油鐵馬道位於南京路站高度5公尺、長度10公尺的光廊隧道近來不但成了新的景點也有新玩法，運用光、影以塗鴉手法拍攝美照；市府表示，只要民眾發揮巧思將獨「嘉」美照，打卡上傳「嘉市好旅行」臉書粉專，有機會抽好禮。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉油鐵馬全長3100公尺，白天可欣賞兩側美麗的田園風光與光臘樹合圍而成的綠色隧道，入夜後，最漂亮的一段就從南京路站開始，由50盞流線光速燈打造而成的隧道光廊，幻化成吸睛的城市光廊，走進一道道飛躍的流線光源中，宛若置身於夢幻的時光隧道，每逢晚間6點、7點、8點整點情境氛圍燈光變換。

觀光工程科長林靖淳分享如何利用相機或手機大玩光影塗鴉，如果使用單眼相機，只需要將ISO參數調整到400～600之間，快門時間延長5～8秒，並放置於穩定腳架進行拍攝；如果使用手機，建議下載可以針對手機相機進行自定義功能的APP，多試幾次就可以拍出充滿創意的精采美照，包含嘉義人一定要會的「+1」、「奧運五環」、明年即將迎來的嘉市盛事「320+1」特展、「2024」甚至是創意KUSO的「氣功波」等。

將照片上傳至「嘉市好旅行」臉書粉專，有機會抽到大白熊一卡通與夾腳拖等獎品，活動時間至今年10月31日止。

嘉義市政府獲中央補助款3787萬元與地方配合款2213萬元，投入嘉油鐵馬道夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工程，工程已陸續於今年3月、7月及8月開放，當中位於南京路站涼亭、重慶一街涼亭與道將圳站3座組合式公廁，將於10月上旬開放使用。

嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊，光影塗鴉出奧運五環。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊，光影塗鴉出奧運五環。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊運用光影塗鴉出「2024」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊運用光影塗鴉出「2024」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊入夜成新亮點，也有新玩法，圖為市府示範以光影塗鴉出氣功波。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊入夜成新亮點，也有新玩法，圖為市府示範以光影塗鴉出氣功波。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊入夜後成了新亮點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊入夜後成了新亮點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊，晚上6點、7點、8點整點情境氛圍燈光變換，圖為水藍色情境氛圍。 圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道南京路站隧道光廊，晚上6點、7點、8點整點情境氛圍燈光變換，圖為水藍色情境氛圍。 圖／嘉義市政府提供

嘉義 景點 綠色隧道

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