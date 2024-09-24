中西合璧 張正傑音樂會周六揪朱陸豪大鬧新營文化中心

台南新營文化中心本周六（28日）晚間將舉辦大提琴家張正傑親子音樂會，將邀國內京劇第一把交椅朱陸豪合作，新營文化中心表示，將以「美猴王鬧場」展開這場趣味滿滿親子音樂會，中西合璧演出，精彩可期。

新營文化中心說，大提琴家張正傑自2009年揭開「親子音樂會」序幕，結合各種好玩有趣的主題，年年創新突破，讓孩童從小就在自然、輕鬆的氛圍下，接觸與認識古典音樂，深受小朋友、大朋友歡迎，已成為叫好又叫座的親子音樂活動。

這次盛大推出【美猴王鬧場】親子音樂會，本周六晚上7點半在新營文化中心演藝廳登場，除張正傑及鋼琴家呂冠葶外，特別與國內京劇第一把交椅-朱陸豪合作，促成西方音樂與東方美猴王相遇，在西洋古典音樂中，融入京劇、崑曲等元素，音符有如化身為美猴王般活靈活現，帶給觀眾們視覺與聽覺雙重享受，購票請洽 : opentix兩廳院文化生活，更多精彩活動歡迎至臉書搜尋「新營文化中心」。