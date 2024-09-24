民雄200人抗議堆肥場飄屎味 大成長城：持續溝通

嘉義縣民雄鄉西昌村的嘉縣堆肥處理中心3年前委由大成長城公司經營管理，但村民指控常飄出濃濃惡臭籠罩全村，多次反映都未改善；昨約200人到場外抗議要求遷離，縣農會指出，依合作契約請律師研擬究責，希望業者積極面對爭議。

大成長城公司副總張信政回應，承接處理縣內養雞場與養豬場的禽畜糞外，並改善生產與環保設備，至今投入5千多萬元建立符合國家環保法規堆肥場，對於村民的反映向來十分重視，會持續誠心和村民溝通。

嘉縣堆肥處理中心占地約1甲4分地，3年前與大成長城公司簽訂20年租期。西昌村長張家福、菁埔村長何清鑫帶領附近約200名村民聚集於場區外，拉起「還我乾淨空氣」、「抗議！大成公司賺大錢 屎味留西昌村全村怒！」布條，撒冥紙並高喊「大成集團離開西昌！」

張家福說，大成尚未承租前都沒有惡臭味飄到庄內，但進駐後，廠房內曝曬的雞屎原料愈來愈多、愈堆愈高，不時飄出惡臭味，甚至連菁埔村都遭殃，村民常向公司申訴，廠方主管都推託會改善，3年後還日益嚴重，於是號召村民包圍工廠，要求「給一個遷出的日期」。

嘉縣農會表示，已多次向大成反映臭味應立即改善，大成也允諾在時間內解決，遺憾的是截至目前，大成仍未能將允諾的堆肥場設備一次到位，導致惡臭並未消失，讓居民苦不堪言，「實在難以原諒」，縣農會與居民立場一致，強烈要求大成立即停工。