聽新聞
0:00 / 0:00

民雄200人抗議堆肥場飄屎味 大成長城：持續溝通

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣民雄鄉西昌村大成長城公司經營的嘉縣農會堆肥場處理中心，昨遭村民撒冥紙抗議飄散惡臭。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村大成長城公司經營的嘉縣農會堆肥場處理中心，昨遭村民撒冥紙抗議飄散惡臭。記者李宗祐／攝影

嘉義縣民雄鄉西昌村的嘉縣堆肥處理中心3年前委由大成長城公司經營管理，但村民指控常飄出濃濃惡臭籠罩全村，多次反映都未改善；昨約200人到場外抗議要求遷離，縣農會指出，依合作契約請律師研擬究責，希望業者積極面對爭議。

大成長城公司副總張信政回應，承接處理縣內養雞場與養豬場的禽畜糞外，並改善生產與環保設備，至今投入5千多萬元建立符合國家環保法規堆肥場，對於村民的反映向來十分重視，會持續誠心和村民溝通。

嘉縣堆肥處理中心占地約1甲4分地，3年前與大成長城公司簽訂20年租期。西昌村長張家福、菁埔村長何清鑫帶領附近約200名村民聚集於場區外，拉起「還我乾淨空氣」、「抗議！大成公司賺大錢 屎味留西昌村全村怒！」布條，撒冥紙並高喊「大成集團離開西昌！」

張家福說，大成尚未承租前都沒有惡臭味飄到庄內，但進駐後，廠房內曝曬的雞屎原料愈來愈多、愈堆愈高，不時飄出惡臭味，甚至連菁埔村都遭殃，村民常向公司申訴，廠方主管都推託會改善，3年後還日益嚴重，於是號召村民包圍工廠，要求「給一個遷出的日期」。

嘉縣農會表示，已多次向大成反映臭味應立即改善，大成也允諾在時間內解決，遺憾的是截至目前，大成仍未能將允諾的堆肥場設備一次到位，導致惡臭並未消失，讓居民苦不堪言，「實在難以原諒」，縣農會與居民立場一致，強烈要求大成立即停工。

大成長城公司協理葉文通則說，村民常反映的是周日、周一有臭味，但通常這兩天是停工狀態沒有作業，且堆肥都在倉庫內，公司會和環保單位聯絡，揪出真正的汙染源。

嘉義縣民雄鄉西昌村大成長城公司經營的嘉縣農會堆肥場處理中心，昨遭村民撒冥紙抗議飄散惡臭，公司副總張信政（前排左二）表示會持續溝通。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村大成長城公司經營的嘉縣農會堆肥場處理中心，昨遭村民撒冥紙抗議飄散惡臭，公司副總張信政（前排左二）表示會持續溝通。記者李宗祐／攝影

臭味 農會 長城

延伸閱讀

200村民圍場抗議雞屎堆肥臭味 業者：會改善、持續與村民溝通

台南地區農會總幹事因案收押停職 外界研判涉案原因曝光

台南地區農會疑涉不法 總幹事等2人聲押獲准

嘉義縣民雄消防分隊廳舍動土 拚2026年底完工

相關新聞

雲林國慶焰火預估湧入30萬人 4線免費接駁車

今年國慶焰火在雲林，預估湧入30萬人，縣府昨公布當天於高鐵特定區規畫逾1萬個汽機車位，也有4條接駁路線免費搭乘，並在官網...

台南石綿清理 議員籲加速補助

早年廣泛用於屋頂的石綿建材會產生粉塵，被列為一級致癌物，台南今年受理首梯石綿清理補助1076件、共可清約1715公噸，許...

民雄200人抗議堆肥場飄屎味 大成長城：持續溝通

嘉義縣民雄鄉西昌村的嘉縣堆肥處理中心3年前委由大成長城公司經營管理，但村民指控常飄出濃濃惡臭籠罩全村，多次反映都未改善；...

「台南虱目魚文化季」10月5日開鑼 黃偉哲讚：保證一試成主顧

「2024台南虱目魚文化季」10月5日開鑼，北門、學甲、七股、將軍、安南5大虱目魚產區輪流登場。台南市長黃偉哲歡迎大家來...

表演卡司曝光！雲林國際偶戲節10月11日開幕 徐佳瑩等大咖獻唱

雲林國際偶戲節今年邁入第22屆，配合國慶焰火在雲林，系列活動以「超派偶宇宙」為主題，將於9月26日至10月13日登場，1...

南市民宿破600家 「民宿600+光陰故事」展覽探索歷史風華

臺南市民宿產業在臺南400年之際迎來新里程碑，民宿家數突破600家，象徵觀光旅遊產業蓬勃發展。臺南市政府與臺南市民宿文化發展協會於22日在吳園藝文中心…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。