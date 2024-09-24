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台南石綿清理 議員籲加速補助

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

早年廣泛用於屋頂的石綿建材會產生粉塵，被列為一級致癌物，台南今年受理首梯石綿清理補助1076件、共可清約1715公噸，許多議員昨質詢認為拆除速度慢，每年1千公噸恐須清50年，也還有民眾持續等待申請中。環保局回應，會爭取中央擴大補助。

環保局長許仁澤解釋，今年原爭取核定補助石綿廢棄物清理1千公噸，6月再爭取補助1千公噸，因此能清理共2千公噸，4月底前受理1700多公噸皆已全數收件，且清運工作不會影響補助，後續仍有200多公噸清理量能，仍可持續送件申請。

市議員尤榮智說，台南每年優先處理1千公噸，恐要花50年才能處理完，應加速腳步。

議員朱正軒指出，南市目前清運補助已是全國第1，但仍有許多石綿建物待拆除，尤其許多老舊社區石綿屋瓦和浪板破損，恐造成石綿粉塵持續飄散，應令限期改善，且南部僅2家合格石綿拆除業者，建議要增加。

議員陳怡珍也說，近期接獲陳情稱業者前陣子都在處理凱米颱風後清理工程，擔心無法於期限內完工，不少民眾也有拆除石綿建材補助需求，持續等待申請，希望環保局開放後續補助梯次。

許仁澤答詢說，目前石綿業者清運量能足夠，10月會再次宣傳開放下波補助。

台南 環保局長 議員

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