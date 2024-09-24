雲林國慶焰火預估湧入30萬人 4線免費接駁車

今年國慶焰火在雲林，預估湧入30萬人，縣府昨公布當天於高鐵特定區規畫逾1萬個汽機車位，也有4條接駁路線免費搭乘，並在官網設「人潮儀表板」供查詢。縣長張麗善呼籲盡量搭大眾運輸工具。

縣議員張維崢說，以其他縣市辦國慶焰火的經驗，湧入人數常超乎預期，尤其雲林及周邊縣市長者多，不擅長使用資訊工具查詢，建議縣府多宣導，避免民怨。

雲縣交通工務局表示，當天在學府一路、站前西路、永興南七路設停車場共8千個汽車位，與永興南五街設停車場有2600個機車位，但會場周邊清雲路、學府一路、永興路及廉使分線等路段於下午2點起交通管制，直至晚間12點結束，其餘特定區內多處路段因應管制及布設需要，預計30日起逐步管制，民眾可事先查詢公告。

交通工務局也指出，當天規畫4條接駁路線、共170輛接駁車，全都免費搭乘，乘車點分別在斗六火車後站、斗南火車站、西螺轉運站、北港好庫文化園區，皆直達會場，往會場首班接駁車下午2點起服務至晚間7時，每10分鐘1班，坐滿即開車；返程則自夜間8點起，服務至全數民眾疏散完畢。

計畫處則表示，焰火官網（https://2024fireworks.yunlin.gov.tw/）當天會有現場人潮燈號儀表板，可即時了解人潮狀況，也會發送歡迎及提醒簡訊。