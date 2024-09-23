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「台南虱目魚文化季」10月5日開鑼 黃偉哲讚：保證一試成主顧

中央社／ 台南23日電
「2024台南虱目魚文化季」10月5日開鑼，北門、學甲、七股、將軍、安南5大虱目魚產區輪流登場。台南市長黃偉哲歡迎大家來品嘗當季最新鮮、肥美虱目魚，保證一試成主顧。聯合報資料照，記者吳淑玲／攝影
「2024台南虱目魚文化季」10月5日開鑼，北門、學甲、七股、將軍、安南5大虱目魚產區輪流登場。台南市長黃偉哲歡迎大家來品嘗當季最新鮮、肥美虱目魚，保證一試成主顧。聯合報資料照，記者吳淑玲／攝影

「2024台南虱目魚文化季」10月5日開鑼，北門、學甲、七股、將軍、安南5大虱目魚產區輪流登場。台南市長黃偉哲歡迎大家來品嘗當季最新鮮、肥美虱目魚，保證一試成主顧。

台南市政府今天在永華行政中心舉行記者會，現場有當令虱目魚創意料理、水晶教堂漁業意象裝置藝術、農遊及食魚教育體驗、在地農漁特產展售。黃偉哲邀請民眾一同暢遊虱目魚故鄉，感受台南虱目魚產業文化特色與魅力。

依市府農業局數據，台南虱目魚年產量約2萬2500公噸，產值約新台幣22億5000萬，全國第一。無論是生產養殖、冷鏈加工或銷售通路，已建構完整虱目魚產業鏈。

黃偉哲說，近年市府致力拓展台南優質農漁產品外銷市場，攜手業者組成台南城市隊，展售足跡踏遍日本、北美、東南亞、澳洲等地。台南虱目魚等農漁產品成功上架各國通路，團隊要用最驕傲的農漁產，讓世界看見台南。

黃偉哲表示，有漁民辛苦養殖，再由中央地方政府及漁會一起配合行銷，讓全世界認識台南優質虱目魚，除了平價、營養價值高，整個魚身用途也廣，不論生鮮魚肉或各式加工食品都廣受喜愛，甚至有各界料理大師開發出創意料理，包括虱目魚漢堡和造型碗粿。歡迎大家在10月虱目魚盛產季，來台南品嘗當季最美味的虱目魚，保證一試成主顧。

依農業局新聞稿，「2024台南虱目魚文化季」系列活動，10月5日北門水晶教堂–「思慕400 台南家魚」、19日學甲華宗公園–「學呷．虱情蜜魚」、20日七股遊客中心–「虱藏美味」、26日將軍鯤鯓鯤溟里聯合活動中心–「朝虱目饗 i在將軍」、27日安南四草大眾廟「成功虱目情．快樂四草行」。

適逢「台南400」，今年度結合「台南400農漁地景藝術節及永續主題展」，10月19日邀請「優人神鼓」於虱目魚產地「井仔腳瓦盤鹽田」演出「聽海之心」地景劇場，歡迎10月深秋到訪台南，活動資可參參各區公所官網或粉絲專頁。

創意料理 虱目魚

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