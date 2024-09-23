表演卡司曝光！雲林國際偶戲節10月11日開幕 徐佳瑩等大咖獻唱

雲林國際偶戲節今年邁入第22屆，配合國慶焰火在雲林，系列活動以「超派偶宇宙」為主題，將於9月26日至10月13日登場，10月11日開幕晚會邀請歌手徐佳瑩、董事長樂團等大咖獻唱，活動期間包括中台灣5縣市及日、韓、美、泰等國家偶戲團體將好戲連台演出。

雲林縣府今天在虎尾布袋戲館舉行國際偶戲節宣傳記者會，縣長張麗善、縣議員黃美瑤及陳乙辰、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉，及鍾任樑、廖文和等多位布袋戲大師，同台為偶戲節宣傳。

張麗善表示，今年偶戲節有大金掌、小金掌、青年金掌比賽，11日當天千人踩街、「超派開幕音樂會」，12日「超派戲臺」及13日比照3金典禮的金掌獎頒獎典禮，活動精彩可期。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林國際偶戲節以「超派偶宇宙」為主題，開幕晚會在虎尾高鐵特定區（永興南七路與建成路交叉口）舉行，由藝人郎祖筠、唐從聖聯手主持，董事長樂團、本土歌王蔡小虎、鳳小岳、徐佳瑩等藝人，及日本演歌天后長山洋子與台灣唯一職業傀儡劇團「錦飛鳳傀儡戲劇團」將跨界跨國共演。

陳璧君表示，今年偶戲節推出限量後背包「超派偶包」，也與虎尾農會推出「超派虎霸王」聯名花生禮盒，在地店家樂包子合作販售「你是我的偶包」產品。相關活動請上雲林國際偶戲節官方網站查詢https://www.2024yunlinpuppet.com/。