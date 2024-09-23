優化雲嘉嘉縣市交通 嘉縣媽祖大道改善工程動土…預計2026年完工

嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖大道是連接北港、新港、太保麻魚寮以及嘉義市西區等雲嘉嘉生活圈重要聯絡道路，改善工程歷經6次流標，今天終於舉辦動土典禮。全段改善總經費2億7047萬元，預計於2026年完工。

縣長翁章梁表示，這項工程地方等好久，期間因為流標才導致一再延後，經多次檢討、增加經費，終於決標、動土，嘉159線往來車流量大，施工期間會兼顧交通將影響降到最低。優先辦理前瞻提升道路品質計畫，不足路段縣府另再尋籌經費辦理第2期改善工程。

縣道159線媽祖大道，因為車輛出入頻繁，導致路面車轍造成路面不平整，加上交通事件頻傳而且道路景觀不佳等問題，縣府進行縣道159線交通動線、道路斷面、路口、植栽等全面盤整後，向交通部公路局爭取前瞻提升道路品質計畫，進行全面性改善。

建設處長郭良江表示，2021年獲交通部公路局核定後，於2023年中完成設計、招標作業，因流標多達6次，多次檢討並調整路段，於今年6月決標，預計於2026年完工。

159線新港全段改善總經費2億7047萬元，包含交通部公路局補助2億元、縣府自籌7千餘萬元，未來完工後將提供用路人更為安全且舒適的用路環境，提升生活圈次中心間連結效率，帶動地方發展、提升整體民眾生活的品質。

工程起點由新港鄉嘉北路與嘉明路口開始，一路往南到縣道166線附近為止，總長度約3.4公里，維持原有雙向六車道（2車道、1機慢車道），縮減車道寬度，由3.5m縮減至3.25m；在重要路口增設左彎專用道，減少事故發生；並在路基不良的部分路段進行路基改善，增加道路承載大型車輛通行的能力。

為了美化道路景觀，將既有的路燈、號誌桿進行整併共桿，淨化原本雜亂的天際線；原有分隔島及兩側綠帶因寬度不足，導致植栽生長情形不佳，將中央分隔島加寬，提供新植植栽良好的生長環境，並移除兩側綠帶作為車道配置之用，優化整體行車環境。

另外對嘉明路與嘉北路口、嘉68線、月眉大排以及嘉166等重要路口重新規畫，包含合理配置行穿線、人行道設施與行人庇護島以及島頭移設等措施，提供行人舒適且安全的用路環境。