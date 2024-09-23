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南市民宿破600家 「民宿600+光陰故事」展覽探索歷史風華

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南民宿產業在臺南400年之際迎來新里程碑，民宿家數突破600家，象徵觀光旅遊產業蓬勃發展。臺南市政府與臺南市民宿文化發展協會於22日在吳園藝文中心舉辦「臺南民宿600+光陰故事」展覽記者會，臺南市長黃偉哲親自出席與多位業界代表共同為展覽揭幕。

黃偉哲市長指出，臺南的民宿發展是一段光陰的故事。從旅館業、民宿業到餐飲業，攜手推動地方觀光，逐步改變產業結構，為臺南帶來繁榮。他感謝所有業者的努力，透過合作，打造出臺南市的發展新樣貌。臺南民宿業主的熱情提升了旅客的住宿體驗，也促進了地方文化和觀光的發展。臺南市政府也提供了強力支持，讓民宿產業獲得多項殊榮。今年臺南市民宿家數已達644家，旅宿總數則有910家，去（112）年營業額超過3億元，穩居六都之首。

南市觀旅局表示，將繼續推動觀光發展及行銷策略，提升旅遊服務品質，促進觀光產業繁榮，擦亮臺南民宿品牌。本次「臺南民宿600+光陰故事」展覽將展至10月6日，邀請民眾一同探索臺南民宿的歷史與風采。

聚傳媒

民宿 臺南 黃偉哲

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