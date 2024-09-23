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交通管制時間出爐！國慶焰火將在雲林登場 當天會設人潮儀表板管控

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2024國慶焰火在雲林，雲林縣政府今宣布國慶日當天交通接駁、道路管制與停車場資訊，為讓民眾提前掌握交通資訊，縣府當天將在國慶焰火官網設置人潮儀表板。記者陳雅玲／攝影
2024國慶焰火在雲林，雲林縣政府今宣布國慶日當天交通接駁、道路管制與停車場資訊，為讓民眾提前掌握交通資訊，縣府當天將在國慶焰火官網設置人潮儀表板。記者陳雅玲／攝影

2024國慶焰火雲林，雲林縣政府今宣布國慶日當天交通接駁、道路管制與停車場資訊，為讓民眾提前掌握交通資訊，縣府當天將在國慶焰火官網設置人潮儀表板，讓民眾即時了解各區人潮狀況。民進黨議員張維崢表示，在地、周邊縣市長者多，不擅長使用資訊工具，縣府應多加宣導，並妥善規畫，以免造成民怨。

雲林縣府預估國慶當天將湧入30萬人，交通工務局在國慶日當天在學府一路、站前西路、永興南七路設置8000個汽車位停車場，與永興南五街設置2600個機車位停車場，外縣市民眾可透過國道1號西螺及斗南交流道到達停車場，雲林地區民眾則可透過縣道145、縣道156、縣道158等周邊道路前往停車場。

交通工務局長汪令堯表示，為紓解交通，10月10日國慶焰火會場周邊清雲路、學府一路、永興路及廉使分線等路段於下午2時起實施交通管制，直至24時結束；其餘特定區內多處路段因應管制及布彈需要，預計自9月30日起逐步進行管制，用路人可事先查詢相關管制公告。

當天規畫4條接駁路線，共170輛接駁車，全線免費搭乘，乘車點分別為斗六火車後站、斗南火車站、西螺轉運站及北港好庫文化園區，直達位於會場焰火轉運站，往會場首班接駁車自下午2時起，服務至晚間7時，每10分鐘一班，人潮坐滿立即開車；返程則自夜間8時起，服務至全數民眾疏散完畢為止。

外縣市民眾除可搭乘台鐵在斗六及斗南火車站轉乘接駁車外，也可搭乘高鐵至高鐵雲林站，下車後由1號和2號出口依循指標步行至焰火觀賞區，縣長張麗善呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具到現場欣賞焰火，當天除焰火外，也規畫許多精彩節目、市集，讓民眾盡情暢遊。

為讓民眾在出門前能知道國慶焰火的資訊，計畫處長李明岳表示，焰火官網（https://2024fireworks.yunlin.gov.tw/）今年當天將有現場人潮燈號儀表板，燈號分為舒適、普通、略擠、擁擠、管制等5個等級，民眾可即時了解主觀賞區和11個建議觀賞區的人潮狀況。另，當天下午4時30分到晚上10時30分，每隔1小時，在民眾進場、離場的交通動線上，將發送歡迎及提醒簡訊。

民進黨縣議員張維崢說，以過去其他縣市舉辦國慶焰火的經驗，當天湧入人數常超乎預期，造成周邊交通阻塞，為免影響遊客及在地民眾出入，縣府應妥善規畫，尤其雲林及周邊縣市長者多，不擅長使用資訊工具查詢當天交通狀況，如何宣導及預警，縣府可多著力，避免造成民怨。

2024國慶焰火在雲林，雲林縣政府今宣布國慶日當天交通接駁、道路管制與停車場資訊，為讓民眾提前掌握交通資訊，縣府當天將在國慶焰火官網設置人潮儀表板。記者陳雅玲／攝影
2024國慶焰火在雲林，雲林縣政府今宣布國慶日當天交通接駁、道路管制與停車場資訊，為讓民眾提前掌握交通資訊，縣府當天將在國慶焰火官網設置人潮儀表板。記者陳雅玲／攝影

停車場 國慶焰火 斗六 雲林

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