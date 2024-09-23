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日本壽司巡迴展台南登場 名人演講介紹飲食文化

中央社／ 台南23日電

日本國際交流基金會世界巡迴展「令人喜愛的壽司」正在台南市立圖書館新總館展出，配合邀請日本著名連鎖壽司店創始人木村清演講，盼讓更多民眾認識日本壽司文化多樣風貌。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之今天告訴中央社記者，此次展覽以壽司為主題，深入介紹日本豐富飲食文化，透過流動式壽司博物館形式呈現發展歷程，壽司模型結合浮世繪複製畫、精緻壽司模型及虛擬壽司店互動裝置，向參觀民眾傳遞壽司獨特魅力。

李退之指出，配合展覽邀請日本著名連鎖壽司店「壽司三昧」創始人木村清首次來台演講，以「江戶前壽司的食魅力及ESG永續實踐」為題舉辦講座活動，以企業經營經驗分享如何在壽司產業中落實ESG（環境、社會、公司治理）理念，吸引不少壽司愛好者與餐廳業者參與。

李退之表示，木村清認為美味壽司不僅來自於優質食材，更來自對環境與社會的責任，希望大家在享用壽司同時，也能關注環境保護議題，講座內容讓台灣民眾更深入了解日本和食文化與現代企業責任結合，對深化台日文化交流具深遠意義。

李退之說，日本國際交流基金會世界巡迴展「令人喜愛的壽司」展覽，將在台南市立圖書館新總館6樓展出至10月13日，展示多種壽司裝置藝術、浮世繪、互動裝置及惜食專區，讓參觀者能從視覺、觸覺與知識層面感受壽司文化魅力。

壽司 日本 李退之

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