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台南今年補助拆除1715噸石棉建材 議員：民眾需求仍多

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
石棉建材產生粉塵被列為一級致癌物，中央下令全台開始清除石棉建材，台南初估約有5萬噸石棉建材廢棄物，南市環保局今年開放石棉廢棄物清理補助，首梯申請約有1076件、1715噸，但仍有許多民眾向市議員陳情，希望能申請拆除補助。圖／朱正軒服務處提供
石棉建材產生粉塵被列為一級致癌物，中央下令全台開始清除石棉建材，台南初估約有5萬噸石棉建材廢棄物，南市環保局今年開放石棉廢棄物清理補助，首梯申請約有1076件、1715噸，但仍有許多民眾向市議員陳情，希望能申請拆除補助。圖／朱正軒服務處提供

石棉建材產生粉塵被列為一級致癌物，中央下令全台開始清除石棉建材，台南初估約有5萬噸石棉建材廢棄物，環保局今年開放石棉廢棄物清理補助，首梯申請約有1076件、1715噸，且需在9月底前完成拆除，但不少業者擔憂工作量暴增，無法在期限內完工，今多位市議員針對石棉瓦清運補助質詢，呼籲環保局應通盤檢討，爭取清運補助預算與建立通報機制。

市議員朱正軒表示，南市目前清運補助雖已是全國第一，但仍有許多石棉建物待拆除，尤其，許多老舊社區常見石棉屋瓦和浪板，由於年代久遠且普遍破損，恐造成石棉粉塵持續飄散，對居民健康也造成嚴重影響。

他指出，目前補助僅涵蓋清理和處理費用，卻不包含拆除工作，因此民眾需自行聘請業者拆除石綿建材，但南部僅2家合格石棉拆除業者，建議環保局應增加合格石棉拆除業者數量，以便民眾能夠更安全的拆除有毒建材，對於明顯破損的石棉建物也應令限期改善並提供必要協助。

市議員陳怡珍也說，近期接獲民眾陳情，因業者前陣子都在處理凱米颱風過後的清理工程，工作量暴增，擔心無法於期限內完工，且不少民眾也有拆除石棉建材補助需求，持續等待申請中，希望環保局能再次開放後續補助梯次。

對此，環保局長許仁澤回應，今年原爭取核定補助1000公噸，6月再爭取補助1000公噸，因此共有2000公噸清理量能，4月底前受理1700多噸石棉建材廢棄物申請，皆已全數收件，且清運工作不會影響補助，後續仍有200多噸清理量能，仍可持續送件申請，10月份會再次宣傳開放補助，另外將持續爭取中央經費補助清運費用，並建立民眾通報後的處理機制。

環保局今年開放石棉廢棄物清理補助，首梯申請約有1076件、1715噸，且需在9月底前完成拆除，不少業者擔憂工作量暴增，無法在期限內完工，市議員陳怡珍今也針對石棉瓦清運補助質詢。圖／陳怡珍服務處提供
環保局今年開放石棉廢棄物清理補助，首梯申請約有1076件、1715噸，且需在9月底前完成拆除，不少業者擔憂工作量暴增，無法在期限內完工，市議員陳怡珍今也針對石棉瓦清運補助質詢。圖／陳怡珍服務處提供
台南市議員朱正軒今議會質詢時，呼籲環保局應全面盤點石棉建材，並爭取清運補助預算與建立通報機制。記者萬于甄／攝影
台南市議員朱正軒今議會質詢時，呼籲環保局應全面盤點石棉建材，並爭取清運補助預算與建立通報機制。記者萬于甄／攝影

廢棄物 環保局長

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