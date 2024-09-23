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台灣好行台南4線8大主題暢遊 1日遊行程25日限量開賣
近年來國旅自由行遊客人數增加，為提供遊客台南各地1日遊的「懶人包」行程，南市觀旅局透過台灣好行4條台南路線，規畫8大主題遊程，共有16場次、限量360位名額，25日將上架開賣，市長黃偉哲也邀請民眾一起到台南體驗多種玩法。
觀旅局表示，台灣好行的88府城巡迴線、99安平台江線近1年來約有7萬人次搭乘，而今年2月起也新增東山咖啡線及梅嶺線等，其中，梅嶺線短短半年來已有7000多人次搭乘，東山咖啡線也有近千人次，顯示民眾利用台灣好行旅遊的方式逐漸增加。
觀旅局也說，台灣好行台南主題遊程推出4年來，累積不少忠實粉絲，今年再度搭配4條路線，推出美食、文化、水陸、登山健行等8大主題遊程，更有拜求脫單的主題體驗行程，鎖定橘世代、年輕人及外籍遊客等族群，16場次限額360名，1日遊票價從143元至880元不等。
觀旅局提到，主題遊程將安排專業導遊帶領，讓遊客利用少少的費用精彩玩台南，今年更邀請設計師鄭星慧，以4條路線各自的特色，設計4款意象紀念印章，增加遊客搭乘的彩蛋趣味；此外，只要在本年度活動期間搭乘任一台灣好行路線，在車上填寫線上問卷，就有機會抽好禮。
黃偉哲表示，時序進入秋高氣爽的旅遊好時節，今年推出的台灣好行旅遊路線結合在地特色，讓遊客在飽覽風光之餘，還有精選農特產伴手禮店家可供大家採買，相信遊客會收穫滿滿、滿載而歸；16場次遊程預計25日上午10點在KKday、Accupass活動通雙平台同步開賣，歡迎民眾把握機會。
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