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200村民圍場抗議雞屎堆肥臭味 業者：會改善、持續與村民溝通

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
大成長城公司副總張信政（持麥克風者）表示，公司投入資金有誠意改善設備，會持續與村民溝通、了解。記者李宗祐／攝影
大成長城公司副總張信政（持麥克風者）表示，公司投入資金有誠意改善設備，會持續與村民溝通、了解。記者李宗祐／攝影

嘉義縣民雄鄉西昌村民約200人上午聚集於嘉義縣堆肥處理中心拉起「大成雞屎離開西昌」白布條、撒冥紙並高喊「大成集團離開西昌！」，村民憤慨指出，場區不時飄散惡臭籠罩周邊村落，要求業者大成長城公司遷出西昌村。業者表示，已花費5千萬元相關設施改善，會持續與村民溝通。

位於民雄鄉西昌村的嘉義縣農會「嘉義縣堆肥處理中心」面積約1甲4分地，在3年前，以每月租金20萬元，與大成長城公司簽訂20年租期。

村民表示，大成長城集團承租位於民雄鄉西昌村堆肥場，開始成為村民惡魔！常常飄出濃濃惡臭味籠罩全村，導致居民苦不堪言，村長多次向大成公司反應未改善，因此決定號召村民包圍工廠，要求他們滾出西昌。

西昌村長張家福表示，3年前大成公司尚未承租前，都沒有惡臭味飄到庄內，但從大成集團進駐後，廠房內曝曬的雞屎原料越來越多，越堆越高，導致惡臭味道不時飄出，常常籠罩全村，甚至連菁埔村都遭殃，村民時常向他申訴，去找工廠主管都推託會改善，3年過後還日益嚴重，於是號召村民包圍工廠，要求大成高層出面回應，給一個遷出的日期。

今天上午在西昌村長張家福、菁埔村長何清鑫帶領下來自附近村落約200名村民聚集於場區外，拉起「大成雞屎離開西昌」、「還我乾淨空氣」、「抗議！大成公司賺大錢 屎味留西昌村全村怒！」布條，撒冥紙並高喊「大成集團離開西昌！」。

大成長城公司副總張信政表示，承租嘉義縣農會堆肥場以來，承接嘉義縣農會運縣內養雞場與養豬場的禽畜糞之外，並改善生產與環保設備，至今已投入5千多萬元固定資產，建立符合國家環保法規堆肥場。

對於村民的反映公司向來十分重視，會持續誠心和村民溝通，增進彼此了解。

公司協理葉文通表示，村民反映周日、周一都有臭味，但是這2天是停工狀態沒有作業，且都堆肥都在倉庫內，會和環保單位聯絡，揪出真正的汙染源。

嘉義縣民雄鄉西昌村民約200人上午聚集於嘉義縣農會堆肥場拉起白布條、撒冥紙並高喊「大成集團離開西昌！」。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民約200人上午聚集於嘉義縣農會堆肥場拉起白布條、撒冥紙並高喊「大成集團離開西昌！」。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民於嘉義縣農會堆肥場周邊拉起白布條抗議。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民於嘉義縣農會堆肥場周邊拉起白布條抗議。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民聚集於嘉義縣農會堆肥場拉起白布條、撒冥紙抗議承租業者飄散惡臭籠罩周邊村落。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民聚集於嘉義縣農會堆肥場拉起白布條、撒冥紙抗議承租業者飄散惡臭籠罩周邊村落。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民於嘉義縣堆肥處理中心周邊拉起白布條抗爭。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民於嘉義縣堆肥處理中心周邊拉起白布條抗爭。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民於嘉義縣堆肥處理中心拉起白布條抗議。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民於嘉義縣堆肥處理中心拉起白布條抗議。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民聚集於嘉義縣農會堆肥場抗議，有家長氣得帶著學童不上課加入抗爭行列。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民雄鄉西昌村民聚集於嘉義縣農會堆肥場抗議，有家長氣得帶著學童不上課加入抗爭行列。記者李宗祐／攝影

嘉義 臭味 長城

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