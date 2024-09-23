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台南提升牡蠣收成率 不同來源蚵苗分區養殖不混養

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市牡蠣10月起進入養殖季，區漁會請蚵農不要混養不同來源的蚵苗，除可觀察蚵苗的品質，也可提高收成率。記者鄭惠仁／攝影
台南市牡蠣10月起進入養殖季，區漁會請蚵農不要混養不同來源的蚵苗，除可觀察蚵苗的品質，也可提高收成率。記者鄭惠仁／攝影

台南牡蠣10月起進入養殖季，近3年在養殖過程中，普遍發生病蟲害，今年初特別嚴重，專家建議慎選蚵苗。迎接養殖季，南市區漁會請農民不要把不同苗商供應的蚵苗混養，並且做紀錄，以利分析蚵苗優劣，進而提升品質及未來收成率。

台南市的牡蠣養殖主要集中在曾文溪以南到二仁溪之間，採浮棚式養殖，產量僅次於嘉義縣、雲林縣，但近3年頻發生病蟲害，影響收成率，水試所也與嘉義大學相關教授合作，對暴斃原因深入了解，雖未發生水質有問題，但建議降低飼養密度及吊繩長度。今年初的大量暴斃，分析與類馬爾太蟲侵襲所致，建議蚵農慎選所放養的蚵苗、中蚵，而且應區隔養殖不要混養，且不要延緩收成，降低蟲害。

牡蠣養殖季就要開始，許多蚵農為了降低養殖密度，以及擔心若有蟲害會血本無歸，都降低蚵棚放養數量，經農業局漁港所統計，總數量7千多棚，減少約1千棚。由於下月起蚵棚就要拖進養殖區，從四草、安平到黃金海岸邊，都可見工人正製作蚵棚。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，已請求蚵農將不同蚵苗商供應的貨分開養殖並記錄，以利觀察那些蚵苗較健康，同時建議降低養殖密度，讓生長環境更好。目前台南養殖的蚵苗來自雲林、嘉義及台南北門，部分蚵農從經驗中發現放養潮汐口生長的牡蠣苗，收成率較高，可能與蚵苗有曬到太陽有關，但是否真的如此，還有待觀察，不過，已有許多蚵農改購買潮汐苗。另也有部分蚵農與水試所合作，希望能培育出更能抵抗病蟲害的蚵苗，讓牡蠣養殖更能永續發展。

林鈺昕表示，為台南蚵農爭取漁業權也是重要工作，目前都已送中央審核中，期待下個月能獲通過，也讓蚵農更有保障，而不是遭到天然災害損失，卻無法獲得補助。

黃姓蚵農說，今年6月放養季結束後蚵農都會討論，分析蚵苗優劣，也會傳承並分享經驗，但因每年環境都不一樣，加上近幾年環境變化較大，變數也較多，去年不一定適用今年；另，分享的經驗，有的人不一定會接受，目前大家都在觀察進口蚵苗與本土蚵苗的抗病蟲力強弱，以為未來選擇參考。他舉例，像今年同一苗商的貨，有人慢10天養，較提早10天放養的收成率高，都有待放養季開始後，做進一步觀察。

台南市牡蠣10月起進入養殖季，區漁會請蚵農不要混養不同來源的蚵苗，除可觀察蚵苗的品質，也可提高收成率。記者鄭惠仁／攝影
台南市牡蠣10月起進入養殖季，區漁會請蚵農不要混養不同來源的蚵苗，除可觀察蚵苗的品質，也可提高收成率。記者鄭惠仁／攝影

台南 牡蠣 蚵棚

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