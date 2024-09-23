尋找熱蘭遮展 2公尺地層 見安平歷史

台南市政府20年前起委託成功大學在安平劍獅埕進行考古發掘，昨揭幕「尋找熱蘭遮市鎮」特展，能從建築地基的堆疊看見生活軌跡；另，屏東自來水廠去年獲登錄文化景觀，在地里長昨於全國古蹟日發起走讀活動，居民說，終於一睹面貌。

安平劍獅埕考古發現包括疑似清代設立的水師五館之一「金門館」、17與18世紀瓷器為主的出土文物等，成大考古研究所特聘教授劉益昌說，挖掘時發現安平「逐漸在下沉」，而安平人建築時不會將原有的東西拆除拿走，而是當地基，因此厚達2公尺的地層堆積，是台灣罕見層層堆疊歷史的地方。

「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」在安平區延平街的原安平劍獅埕展出，展至明年3月23日，期間也規畫走讀活動等，市長黃偉哲說，據交通部統計，上半年全台最強景點就在安平小鎮，走進安平可來場滿載而歸的超時空文化歷史之旅。

此外，建於日治時期的屏東自來水廠，占地10公頃，7層樓高的藍色水塔是居民共同回憶，不過很少人有機會進入，去年以「原屏東水道水源地」為名獲縣府登錄為文化資產中的文化景觀。