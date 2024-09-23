雲林土庫第3市場 轉型農學市集救人氣

雲林縣土庫鎮公所12年前建造第3公有零售市場，但攤商進駐意願低，難以「集市」，甚至出現一整天不到1成的攤商營業，冷清缺人氣，為此公所與地方商圈合作盼活化，預計年底前動工先改善硬體，將轉型為農學市集，盼帶動買氣。

土庫鎮長陳特凱說，透過縣府參與式預算共300萬元，並與在地「土庫好COOL商圈」、青農合作著手進行活化計畫，初步規畫將市場部分隔間打開，把28個攤位打通，作為活動、市集用地，同時也規畫「農學市集」展售空間，定期舉辦各種促銷活動，期能讓市場以不同面貌與在地產業結合，行銷不同的特色產品。

土庫鎮市中心早期兩座公有零售市場攤商群聚，人潮鼎沸卻占用路邊或租用騎樓，妨害交通，才在鄰近越港里新建第3公有市場，占地383坪可容納14商舖、88攤位，2012年10月正式啟用，不過攤商認為無法滿足販售不同類別的需求、難靈活運用，多數居民也習慣在舊市場一帶買菜，2018年還被監察委員認為經營不當，提案糾正。

鎮公所一再努力宣導、推出過多次活化計畫，現今攤位出租雖超過半數，但實際進場營業者也不多，有時1天不到10家攤商經營。

在地居民認為，新的市場距離市區有點遠，市區居民多半為老人家，買菜就近方便就好，所以很少人會到新市場消費，若能轉型活化，或許還能找到生機，否則維持現狀恐很難讓市場熱絡起來。

鎮公所表示，目前已與市場內承租戶完成協調溝通，預定明年中將以新面貌和外界見面，至於先前提出的電商平台轉型計畫也將同步進行，期待透過空間改造加入不同元素和銷售平台，讓活化行動一次到位。