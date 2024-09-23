星期評論／台南國際航班敲門磚在哪？

疫情後出國旅遊爆發，雲嘉南地區最大機場的台南航空站卻搭不上熱潮，難回到疫情前有多條固定國際、兩岸航班，反觀鄰近台中、高雄機場近期陸續開航國際線，搶當入境台灣的大門；台南市政府雖喊出打造國際觀光城市、大力向韓國遊客招手，更須加速找到開拓航班的敲門磚。

台南機場2011年獲核定為入出國機場，曾經航線包括日本、越南、中國大陸、香港等，2013年5月起飛武漢，不久後申請成定期航班，同年7月起增加香港航線，每周還3天往返。

2015年10月起，台南機場更開啟飛日本大阪的航班，隔年開始直航越南胡志明市，且載客率穩定成長，增為每日1班往返。

到了2019年，台南機場的國際航線每個月平均能有130、140架次，1整年下來總計有1615架次。

然而，2020年開始雪崩式下滑，全年國際線剩224架，2021年剩3架次、2022年12架次，去年飛越南胡志明市復航有短暫復航，全年才回升到217架次；今年截至8月底，也僅14架次。

出國旅遊風氣早已恢復到疫情前，台中、高雄紛紛傳出增加國際航線，單論台南人口當然不及該兩都，但服務範圍囊括雲林、嘉義甚至北高雄，超過百萬人口，可惜目前的固定航班仍僅限離島。

市長黃偉哲多次強調積極布局國際觀光市場，台南獲得國外媒體評為「2024年全球最酷景點」、「全球最值得造訪的24個城市之一」，文化、美食觀光資源相當突出，日韓、港澳遊客訪台，都不會漏掉台南，另市府上半年辦3架次泰國包機載客率都破9成，佐證台南的國際觀光底氣。

航空業者在商言商，或許優先挑選隔壁高雄小港的機場復航、擴充航線，南市的「國際機場」地位可不能漏氣，市府應積極爭取、衡量祭出誘因，讓包機「升格」成固定航班，民眾都期望國際航班能趕緊破蛋。