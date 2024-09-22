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嘉縣水上香火祭雨中6大活動登場 真人夾娃娃機最吸睛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
水上鄉長林緗亭示範如何遊玩真人夾娃娃機，使出渾身解數，將農特產品挖出來。圖／嘉義縣政府提供
水上鄉長林緗亭示範如何遊玩真人夾娃娃機，使出渾身解數，將農特產品挖出來。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉公所首度舉辦「水上香火祭･龍德啟程」，活動不畏風雨熱鬧登場，結合「踩街繞境」、「廟口演出」、「地方走讀闖關」、「環保祈福參拜」、「真人夾娃娃機」以及「特色文青市集」6大活動，即使下大雨，仍吸引上千人參與。鄉長林緗亭表示，希望透過民俗活動將這份文化祭典傳承下去。

水上鄉公所為響應2024全國古蹟日，推出「水上香火祭･龍德啟程」文化活動，結合龍德宮民俗慶典與故事，讓民眾感受文化資產的魅力，進而推動文資傳承。

縣長翁章梁說，每個庄頭都有廟宇守護鄉親，廟裡主神的由來及廟的發展過程都是值得探究的故事，希望這場村莊巡禮活動能讓鄉親更認識水上，也吸引外地民眾前來水上遊玩。

令人期待的「真人夾娃娃機」活動，由民眾扮演夾子，用雙手雙腳夾取水上在地農特產品，體驗號碼牌一發放就秒殺，有來自彰化民眾早上就前來排隊領號碼牌，等了3小時。

鄉長林緗亭與立委蔡易餘體驗、示範如何遊玩，使出渾身解數，將農特產品挖出來，進入夾娃娃機的民眾也玩得都不亦樂乎，裡頭的獎品，除了在地特色的「地瓜酥餅」、限定版「香火祭平安米」以及許多在地水上鄉農特產品。

林緗亭表示，活動結合龍德村龍德宮慶典與故事，踩街繞境有水上國中管樂隊，還有大猩猩、小青蛙跳16蹲，廟宇前還有小丑互動表演、宋江陣、親子走讀闖關、傳統太鼓獅陣以及文青市集等，讓大家在國際古蹟日能一起感受傳統節慶熱鬧氣氛。

水上鄉公所表示，龍德村從前有個傳說，據傳查某厝（龍德村舊稱）有名姑娘在水邊洗衣時，從水中看見一名英俊男子後一見鍾情，女子終日為情發愁，最終離開人世，向神明請示後才得知是開漳聖王欲娶她為妻，龍德村民也將開漳聖王稱為「查某厝姑丈」，如今龍德村每3年1度的謝冬日，都會前往嘉義城隍廟奉迎姑爺回龍德宮做客。

嘉義縣水上香火祭，不畏風雨如期舉行，6大活動推廣文化資產傳承。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上香火祭，不畏風雨如期舉行，6大活動推廣文化資產傳承。圖／嘉義縣政府提供
有最靈活胖子之稱的立委蔡易餘，下場體驗真人夾娃娃機，笑聲不斷。圖／立委蔡易餘服務提供
有最靈活胖子之稱的立委蔡易餘，下場體驗真人夾娃娃機，笑聲不斷。圖／立委蔡易餘服務提供
嘉義縣水上鄉公所首度舉辦「水上香火祭･龍德啟程」，即使下大雨，仍吸引千人參與。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉公所首度舉辦「水上香火祭･龍德啟程」，即使下大雨，仍吸引千人參與。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁表示，這場村莊巡禮活動能讓鄉親更認識水上，也吸引外地民眾前來遊玩。圖／嘉義縣政府提供
縣長翁章梁表示，這場村莊巡禮活動能讓鄉親更認識水上，也吸引外地民眾前來遊玩。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 夾娃娃機 林緗亭

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