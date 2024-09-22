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天文大海潮雲林漁港防堵成功 地方建議遷港一勞永逸

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方肯定防潮牆發揮功能，讓漁港免再受災。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方肯定防潮牆發揮功能，讓漁港免再受災。記者蔡維斌／攝影

兩天來受低壓帶影響，雲林出現強降雨，依據沿海潮位預報，今天下午1時57分萡子寮漁港潮位將上升至1.77公尺，雲林縣長張麗善下午偕同水利單位到港區會勘，了解目前施工中的港域防潮牆工程並聽取地方意見，為防範雨勢及天文大潮帶來災害，縣府也啟動相關應變措施。

雲林縣長張麗善今天下午會同水利處相關主管及口湖鄉長李龍飛、代表會主席王溪邊及多位村長等人到海水倒灌最嚴重的口湖鄉萡子寮漁港巡視防水工程進度，並聽取地方意見。

兩天來雲林地區出現急降雨，因逢中秋天文海潮，兩天來縣府水利處密切監控豪雨情況，並隨時發報沿海潮位預報與相應防洪措施，包括各易淹水區水門管控、移動式抽水機等，以防重大災情發生。

水利處長許宏博說，今年5月起針對萡子寮漁港進行防潮牆工程，沿著漁港堤岸加高至3公尺，整座防潮牆全長1公里，這幾天已順利完工，有效防止溢堤帶來的潛在災害。儘管明天起大潮將轉為中潮，但水利處仍不掉以輕心嚴加監測。

雲林縣長張麗善沿著新完成的防潮牆巡視是否堅固，口湖鄉長李龍飛感謝縣府快速完成港域擋水牆，免於像去年大海潮吞沒了整個海港，還驚動當時行政院長陳建仁親來勘災，防潮牆固可暫時擋住海水入侵，但終非長遠之計。

李龍飛說，口湖鄉距離澎湖最近，比嘉義少半小時航程，期待政府除應急工程，應規畫長期治理計畫，希望把整個港區往外移，現有港區可發展觀光漁市和觀光型光電場，既符合國家政策也滿足地方長遠發展所需，尤其把停駛的口湖往澎湖的航線再恢復，相信可帶動口湖和四湖整體觀光發展，才是長久之計。

至於目前應急工程，鄉代表席王溪邊希望把防潮牆缺口補滿，否則海水一來照樣大淹水。縣府表示缺口係為通行口，將會以沙包機動擋水。至於鄉長所提建議將再進一步研議再提出可行方案。

雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方肯定防潮牆發揮功能，讓漁港免再受災。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方肯定防潮牆發揮功能，讓漁港免再受災。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方肯定防潮牆發揮功能，讓漁港免再受災。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方肯定防潮牆發揮功能，讓漁港免再受災。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方也提出遷港等多項建議，讓漁港免再受災，且可發展漁業觀光。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方也提出遷港等多項建議，讓漁港免再受災，且可發展漁業觀光。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方肯定防潮牆發揮功能，讓漁港免再受災。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善率水利人員現勘萡子寮港防潮牆工程，地方肯定防潮牆發揮功能，讓漁港免再受災。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 張麗善 雲林

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