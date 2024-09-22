雲林土庫新建市場12年沒人氣 將打造農學市集轉型活化

為取代人車鼎沸妨害交通的雲林縣土庫鎮兩座老舊菜市場，12年前建造第3公有零售市場，但啟用以來攤商進駐意願低，難以集市，甚至出現一天市場內不到10分之1攤商營業，冷冷清清缺乏人氣。土庫鎮公所透過縣府參與式預算300萬元將與地方商圈合作活化，預計今年底前動工除先改善硬體空間，將改造為農學市集，帶動買氣。

位於土庫鎮市中心的兩座公有零售市場老舊不堪，但攤商群聚，或有占用路邊或有租用騎樓，人潮鼎沸，因妨害市區交通，土庫鎮公所在鄰近越港里新建第3公有市場，占地383坪可容納14商舖、88攤位，2012年10月正式啟用。

新建市場啟用後至今已12年，一直無法「結市」，尤其固定式攤位不大，無法滿足販售不同類別的攤商需求，也難以靈活運用，加上多數居民已經習慣在原有舊市場一帶買菜購物，使新市場經營難以為繼，2018年還因經營管理不當，被監察委員提案糾正。

經鎮公所一再努力勸導，並推出多次活化計畫，現今攤位出租雖有超過半數，但實際進場營業者也不多，有時一天不到10家攤商經營，顯得格外冷清，居民說，新市場離市區有點遠，市區居民多半為老人家，買菜就近方便就好，所以很少人會到新市場消費，如能轉型活化或許還能找到生機，否則維持現狀恐很難讓市場熱絡起來。

土庫鎮長陳特凱表示，目前透過縣府參與式預算共300萬元，並與在地「土庫好COOL商圈」及青農合作著手進行活化計畫，初步規畫將市場部分隔間打開，把28個攤位打通，作為活動、市集用地，同時也規畫「農學市集」展售空間，定期舉辦各種促銷活動，期能讓市場以不同面貌與在地產業結合，行銷不同的特色產品。