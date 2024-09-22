台南北門寺廟突現逾千隻蜜蜂「群聚」嗡嗡嗡 可能原因曝

台南北門區玉港里西興宮昨突出現一群不速之客；至少逾千隻蜜蜂「群聚」在寺廟牆壁浮雕，現場不時傳出陣陣嗡嗡嗡聲響懾人。養蜂業者研判，應是蜜蜂「分蜂」時所產生短暫聚集情形，預估數天後便會消失。

臉書「我愛學甲。大北門區」版主Victor Chen今在臉書動態秀出昨捕捉到的該畫面，只見大批蜜蜂緊緊靠在北門區玉港里西興宮牆壁浮雕上，現場還可清楚聽到蜜蜂嗡嗡嗡聲響，估計至少上千隻以上；尤其這群蜜蜂群體聚在一起更讓人看了膽戰心驚，廟方也提醒民眾勿干擾，以免遭螫傷引發危險。