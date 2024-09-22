聽新聞
0:00 / 0:00
台南北門寺廟突現逾千隻蜜蜂「群聚」嗡嗡嗡 可能原因曝
台南北門區玉港里西興宮昨突出現一群不速之客；至少逾千隻蜜蜂「群聚」在寺廟牆壁浮雕，現場不時傳出陣陣嗡嗡嗡聲響懾人。養蜂業者研判，應是蜜蜂「分蜂」時所產生短暫聚集情形，預估數天後便會消失。
臉書「我愛學甲。大北門區」版主Victor Chen今在臉書動態秀出昨捕捉到的該畫面，只見大批蜜蜂緊緊靠在北門區玉港里西興宮牆壁浮雕上，現場還可清楚聽到蜜蜂嗡嗡嗡聲響，估計至少上千隻以上；尤其這群蜜蜂群體聚在一起更讓人看了膽戰心驚，廟方也提醒民眾勿干擾，以免遭螫傷引發危險。
台灣養蜂協會理事長黃國展說，這應該是蜜蜂「分蜂」引發短暫情形，他指出，每年在春、秋間蜜蜂間常因數量過多，得中會有新的蜂王帶領著蜜蜂離開原有蜂群，常會先找個臨時棲身處，之後再尋找更適合地點，研判過幾天就會群體飛離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言