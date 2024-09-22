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台南北門寺廟突現逾千隻蜜蜂「群聚」嗡嗡嗡 可能原因曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門區玉港里西興宮傳出大批蜜蜂「群聚」引發話題。圖／Victor Chen提供
台南北門區玉港里西興宮傳出大批蜜蜂「群聚」引發話題。圖／Victor Chen提供

台南北門區玉港里西興宮昨突出現一群不速之客；至少逾千隻蜜蜂「群聚」在寺廟牆壁浮雕，現場不時傳出陣陣嗡嗡嗡聲響懾人。養蜂業者研判，應是蜜蜂「分蜂」時所產生短暫聚集情形，預估數天後便會消失。

臉書「我愛學甲。大北門區」版主Victor Chen今在臉書動態秀出昨捕捉到的該畫面，只見大批蜜蜂緊緊靠在北門區玉港里西興宮牆壁浮雕上，現場還可清楚聽到蜜蜂嗡嗡嗡聲響，估計至少上千隻以上；尤其這群蜜蜂群體聚在一起更讓人看了膽戰心驚，廟方也提醒民眾勿干擾，以免遭螫傷引發危險。

台灣養蜂協會理事長黃國展說，這應該是蜜蜂「分蜂」引發短暫情形，他指出，每年在春、秋間蜜蜂間常因數量過多，得中會有新的蜂王帶領著蜜蜂離開原有蜂群，常會先找個臨時棲身處，之後再尋找更適合地點，研判過幾天就會群體飛離。

台南北門區玉港里西興宮傳出大批蜜蜂「群聚」引發話題。圖／Victor Chen提供
台南北門區玉港里西興宮傳出大批蜜蜂「群聚」引發話題。圖／Victor Chen提供
台南北門區玉港里西興宮傳出大批蜜蜂「群聚」引發話題。圖／Victor Chen提供
台南北門區玉港里西興宮傳出大批蜜蜂「群聚」引發話題。圖／Victor Chen提供

北門 台南 蜜蜂

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