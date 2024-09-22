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大雨滂沱...台南官田山路全線封閉 掏空逾50米、擋土牆位移

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
大雨滂沱， 南市官田社子山區道路掏空逾50米，目前全線封閉中。圖／取自官田公所臉書
大雨滂沱， 南市官田社子山區道路掏空逾50米，目前全線封閉中。圖／取自官田公所臉書

台南地區昨晨迄今雨勢不斷，官田區社子里六雙往大崎里莿仔埔山路，今中午傳出因擋土牆已位移及路基掏空逾50公尺暫時全線封鎖，居民須繞路進出。

該處地點今年7月凱米颱風來襲也曾發生道路坍方破損，緊急搶修後日前恢復通行，台南地區昨至今雨勢不斷，其中官田區24小時累積降雨達150毫米，今中午再度傳出災情，且比日前還嚴重。

當地社子里長陳啟章說，粗估路基掏空逾50公尺，且因路面破損嚴重，不僅是汽車，連機車也無法通行，莿仔埔約有10多戶人家，衝擊對外聯絡。

官田區長洪聰發說，中午獲報後公所及里長總動員，清查後到約有60多人，有些居民已移居在地，目前尚有另條莿仔埔農路可供騎汽機車出入，但須繞遠路。

公所說，20日曾與市府農業局會勘，後續將會提報給農業部農村發展及水土保護署申請修復，經費約2000萬元，近日擬再次會勘因應。

大雨滂沱，南市官田社子山區道路掏空逾50米，目前全線封閉中。圖／取自官田公所臉書
大雨滂沱，南市官田社子山區道路掏空逾50米，目前全線封閉中。圖／取自官田公所臉書

凱米颱風 台南 掏空

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