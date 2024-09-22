大雨滂沱...台南官田山路全線封閉 掏空逾50米、擋土牆位移

台南地區昨晨迄今雨勢不斷，官田區社子里六雙往大崎里莿仔埔山路，今中午傳出因擋土牆已位移及路基掏空逾50公尺暫時全線封鎖，居民須繞路進出。

該處地點今年7月凱米颱風來襲也曾發生道路坍方破損，緊急搶修後日前恢復通行，台南地區昨至今雨勢不斷，其中官田區24小時累積降雨達150毫米，今中午再度傳出災情，且比日前還嚴重。

當地社子里長陳啟章說，粗估路基掏空逾50公尺，且因路面破損嚴重，不僅是汽車，連機車也無法通行，莿仔埔約有10多戶人家，衝擊對外聯絡。

官田區長洪聰發說，中午獲報後公所及里長總動員，清查後到約有60多人，有些居民已移居在地，目前尚有另條莿仔埔農路可供騎汽機車出入，但須繞遠路。